Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε από το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε επίθεση κατά της Ράφα «στο όνομα της ανθρωπιάς».

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για ισραηλινό σχέδιο σχετικά με την εξαπόλυση χερσαίας επίθεσης κατά της Ράφα. Μία νέα κλιμάκωση της βίας στην πυκνοκατοικημένη αυτή ζώνη θα προκαλούσε κι' άλλους θανάτους και δεινά», έγραψε στο Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Στο όνομα της ανθρωπιάς, καλούμε το Ισραήλ να μην προχωρήσει και να ενεργήσει για την ειρήνη», έγραψε κάνοντας την εκτίμηση ότι η εκκένωση της ζώνης, όπως προβλέπει το σχέδιο του ισραηλινού στρατού, πριν από την επίθεση δεν αποτελεί εφικτή λύση.

«Το 1,2 εκατομμύριο άνθρωποι που βρίσκονται στην Ράφα δεν έχουν κανέναν ασφαλή τόπο για να πάνε, δεν υπάρχουν υποδομές υγείας ασφαλείς και σε πλήρη λειτουργία όπου θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε άλλες περιοχές της Γάζας».

«Πολλοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι, πεινασμένοι και άρρωστοι για να μετακινηθούν και πάλι», έγραψε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε τα επιχειρησιακά σχέδια του ισραηλινού στρατού για επίθεση κατά της Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχει καταφύγει μεγάλος αριθμός Παλαιστινίων διωγμένων από την ισραηλινή επίθεση στην βόρεια, την κεντρική και την νότια Λωρίδα της Γάζας.

Η προαναγγελθείσα ισραηλινή επίθεση, κατά της οποίας απευθύνουν συνεχείς προειδοποιήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΟΗΕ, μπορεί να εκδηλωθεί αν δεν υπάρξει συμφωνία για ανακωχή ή μετά από πιθανή ανακωχή έξι εβδομάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

