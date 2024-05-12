Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο Masters της Ρώμης!

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Ανχελίνα Καλίνινα (7-6, 6-0) στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης μετά από μία ώρα και 51 λεπτά αγώνα, πανηγυρίζοντας έτσι την πρόκριση στους «16» του θεσμού!

Η Σάκκαρη δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο σετ, εκεί όπου είδε την Ουκρανή να κάνει το break (3-4) και να φτάνει κοντά στην κατάκτηση του σετ, προτού απαντήσει με το ίδιο «νόμισμα» για το 4-4 και τελικώς πάρει το σετ στο τάι μπρέικ με 7-6.

Στη συνέχεια, η Μαρία (Νο.8 του ταμπλό) ήταν απολαυστική, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο! Και αυτό διότι κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ, με αποτέλεσμα να κάνει τρία break (!), φτάνοντας στη νίκη και στην κατάκτηση του 2ου σετ με 6-0!

Πλέον, η Σάκκαρη περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στον επόμενο γύρο, η οποία και θα προκύψει από το ζευγάρι, Αζαρένκα - Αμπντελαζίζ.

