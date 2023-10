Ανοίγει η... πόρτα της Ράφα για την ανθρωπιστική βοήθεια Κόσμος 07:13, 19.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η διέλευση της Ράφα βρίσκεται στα νότια σύνορα της υπό ασφυκτικής πολιορκίας Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο εκεί όπου εκατοντάδες τόνοι βοήθειας από διάφορες χώρες «περιμένουν» στην έρημο του Σινά για να περάσουν