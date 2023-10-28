Μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τη Χαμάς-Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το βράδυ πως βρίσκονταν σε εξέλιξη μάχες ανάμεσα σε μέλη του στρατιωτικού του βραχίονα και μονάδες του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, που έγινε χθες στόχος ισραηλινών βομβαρδισμών άνευ προηγουμένου από την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

«Αντιμετωπίζουμε ισραηλινές χερσαίες εισβολές στην Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και στην Αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά). Βρίσκονται σε εξέλιξη σκληρές μάχες», συνόψισαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν «στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, όπως έκαναν» και την προηγουμένη. Μονάδες του ισραηλινού στρατού μπήκαν στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα, προτού αποσυρθούν.

Οι μάχες ακολούθησαν την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ πως εντατικοποίησε «με πολύ σημαντικό τρόπο» τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας και πως θα «επεκταθούν» οι χερσαίες επιχειρήσεις του.

Ο ΟΗΕ, που ζητεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, τόνισε πως φοβάται «χιονοστιβάδα ανθρωπίνων δεινών άνευ προηγουμένου» στην παλαιστινιακή περιοχή με έκταση 362 χιλιομέτρων που συνεχίζει να πολιορκείται και οι κάπου 2,4 εκατ. κάτοικοί της στερούνται τα πάντα.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, όπως κατέγραψαν κάμερες και φωτογραφικές μηχανές, έφθασαν χθες σε επίπεδο χωρίς προηγούμενο τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, αφότου το Ισραήλ κήρυξε πόλεμο στη Χαμάς μετά την επίθεσή του στην ισραηλινή επικράτεια με πάνω από 1.400 νεκρούς.

Οι τηλεπικοινωνίες και η πρόσβαση στο διαδίκτυο κόπηκαν στη Γάζα, σύμφωνα με τις αρχές της Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στον θύλακα από το 2007. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν παρά μόνο σε τομείς όπου υπήρχε σήμα από κεραίες ισραηλινών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.

Η Χαμάς κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα να «δράσει τώρα για να σταματήσουν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί», ενώ ταυτόχρονα δήλωσε «έτοιμη» να αποκρούσει χερσαία εισβολή. Ακόμη, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανέφερε πως εκτοξεύθηκε «ομοβροντία ρουκετών» εναντίον στόχων στο Ισραήλ.

Χθες βράδυ, ο ουρανός στη Λωρίδα της Γάζας ήταν πορτοκαλοκόκκινος, λες και είχε πάρει φωτιά από τις εκρήξεις.

Χιονοστιβάδα

«Αν δεν υπάρξει θεμελιώδης αλλαγή, ο πληθυσμός της Γάζας θα υποστεί άνευ προηγουμένου χιονοστιβάδα ανθρωπίνων δεινών», προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Πολλοί περισσότεροι» άνθρωποι «θα πεθάνουν σύντομα» εξαιτίας της πολιορκίας που επιβάλλει το Ισραήλ από την 9η Οκτωβρίου, προεξόφλησε από την Ιερουσαλήμ ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί.

«Βασικές υπηρεσίες καταρρέουν, τα αποθέματα φαρμάκων, τροφίμων και νερού εξαντλούνται, οι υπόνομοι ξεχειλίζουν στους δρόμους», περιέγραψε.

«Η οσμή του θανάτου είναι παντού, σε κάθε συνοικία, σε κάθε δρόμο και σε κάθε σπίτι», δήλωσε ο Ράεντ αλ Αστάλ, γιατρός στη Γάζα.

Πιθανόν στο πρελούδιο της χερσαίας επιχείρησης την οποία έχει αναγγείλει επανειλημμένα, ο ισραηλινός στρατός έκανε δυο εισβολές σε 48 ώρες. Μονάδες του με αεροπορική υποστήριξη έβαλαν στο στόχαστρο θέσεις της Χαμάς, την οποία κατηγόρησε πως διεξάγει πόλεμο «από νοσοκομεία» και ότι χρησιμοποιεί αμάχους σαν «ανθρώπινη ασπίδα». Η Χαμάς διαψεύδει τις κατηγορίες αυτές.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε χθες πως 7.326 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 3.000 και πλέον παιδιών, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας αφότου άρχισαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί αντιποίνων την 7η Οκτωβρίου.

Κατά τον ισραηλινό στρατό, όταν έγινε η πιο αιματηρή επίθεση στην ισραηλινή επικράτεια εκείνο το Σάββατο η Χαμάς πήρε 229 ομήρους, Ισραηλινούς, αλλοδαπούς και ανθρώπους με διπλή υπηκοότητα. Η Χαμάς έχει αφήσει έκτοτε ελεύθερες τέσσερις γυναίκες, ενώ την Πέμπτη ανέφερε πως «σχεδόν 50» όμηροι σκοτώθηκαν στους ακατάπαυστους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ψίχουλα

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ διαμηνύει πως θα «αφανίσει» τη Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Ωστόσο η προοπτική χερσαίας επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου, εντείνει τις ανησυχίες σε διεθνές επίπεδο και οι εκκλήσεις στο Ισραήλ να προστατεύει τους αμάχους έχουν πολλαπλασιαστεί.

Η χερσαία επιχείρηση θα έχει αποτέλεσμα «ανθρωπιστική καταστροφή κολοσσιαίων διαστάσεων για χρόνια», τόνισε ο ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν «παύσεις» στη σύρραξη και άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων. Οι ΗΠΑ, βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, ανέφεραν πως θα τάσσονταν υπέρ «ανθρωπιστικών παύσεων». Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση, ζήτησε χθες βράδυ «άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία». Το Ισραήλ απορρίπτει όλες αυτές τις εκκλήσεις και χθες χαρακτήρισε «όνειδος» την απόφαση της ΓΣ, την οποία απεναντίας εξήρε η Χαμάς.

Από την 21η Οκτωβρίου, έχουν φθάσει μέσω Αιγύπτου μόλις 74 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, όταν υπολογίζει πως χρειάζονται πάνω από 100 την ημέρα. «Μερικά φορτηγά δεν είναι παρά ψίχουλα που δεν θα κάνουν καμιά διαφορά» για τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, όπως το έθεσε ο επικεφαλής της UNRWA Λαζαρινί.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε πως «μείωσε κατά πολύ τις επιχειρήσεις της» εξαιτίας των βομβαρδισμών και της έλλειψης καυσίμων. Τα 12 από τα 35 νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας έχουν αναγκαστεί να κλείσουν.

Ο παλαιστινιακός θύλακας υποβάλλεται σε χερσαίο, αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ εδώ και 16 χρόνια και από την 9η Οκτωβρίου βρίσκεται σε κατάσταση «απόλυτης πολιορκίας» από τον ισραηλινό στρατό, που έκοψε την ύδρευση, την ηλεκτροδότηση, τις παραδόσεις τροφίμων.

Ανάφλεξη;

Από τη 15η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός δεν σταματά να απαιτεί οι άμαχοι να φύγουν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι βομβαρδισμοί είναι πιο εντατικοί, να κινηθούν προς νότο.

Όμως τα πλήγματά του συνεχίζονται και στον νότο, όπου έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, κοντά στα πάντα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Η διεθνής κοινότητα φοβάται εξάπλωση του πολέμου, περιφερειακή ανάφλεξη, την ώρα που το Ιράν, τα τελευταία χρόνια σθεναρός υποστηρικτής της Χαμάς, έχει απευθύνει επανειλημμένα προειδοποιήσεις στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά της η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε χθες πως εξαπέλυσε την Πέμπτη επιθέσεις εναντίον αποθηκών πυρομαχικών των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού, και «οργανώσεων συνδεόμενων» μαζί τους στην ανατολική Συρία.

Η ένταση έχει φθάσει στο κόκκινο στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967, όπου πάνω από εκατό Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την 7η Οκτωβρίου, όπως και στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου οι ανταλλαγές πυρών είναι καθημερινές ανάμεσα στον ισραηλινό και τον στρατιωτικό βραχίονα της Χεζμπολάχ, σιιτικού κινήματος υποστηριζόμενου από το Ισραήλ και συμμάχου της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

