Σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στην ακτή Τσιάπας στο Μεξικό, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε το GFZ.

Αναφορές κάνουν λόγο για κατολισθήσεις και ζημιές σε κτίρια.

Δείτε βίντεο:

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές τόσο στο Μεξικό, όσο και στη Γουατεμάλα, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.