Ισχυρός σεισμός 6.3 Ρίχτερ στα σύνορα Μεξικού και Γουατεμάλας - Αναφορές για ζημιές και κατολισθήσεις - Βίντεο

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και το επίκεντρο ήταν κοντά στις ακτές της περιοχής Τσιάπας

Σεισμός στο Μεξικό

Σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στην ακτή Τσιάπας στο Μεξικό, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωπιστημών (GFZ).

Μεξικό

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε το GFZ.

Αναφορές κάνουν λόγο για κατολισθήσεις και ζημιές σε κτίρια.

Δείτε βίντεο: 

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές τόσο στο Μεξικό, όσο και στη Γουατεμάλα, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές υπηρεσίες.

