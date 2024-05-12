Σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στην ακτή Τσιάπας στο Μεξικό, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε το GFZ.
Αναφορές κάνουν λόγο για κατολισθήσεις και ζημιές σε κτίρια.
Δείτε βίντεο:
#WATCH: Powerful Magnitude 6.4 Earthquake Strikes Near Mexico's Chiapas Coast#Magnitude #Earthquake #Strikes #Mexico #ChiapasCoast #Disaster #TrimFeed #Breaking #News #US #Disaster#TrimFeed #WorldNews #DailyNews #BreakingNews #TrimFeedNewsUpdate #TrimFeedNews pic.twitter.com/fM5VW4KA1F— TrimFeed (@trimfeed) May 12, 2024
Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές τόσο στο Μεξικό, όσο και στη Γουατεμάλα, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές υπηρεσίες.
