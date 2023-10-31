UNICEF: Η έλλειψη καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας στερεί από τους κατοίκους το πόσιμο νερό

Η οξεία έλλειψη καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας πλήττει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στον παλαιστινιακό θύλακα, τόνισε χθες Δευτέρα η UNICEF.

«Λειτουργεί μόνο μία μονάδα αφαλάτωσης, μόλις στο 5% της δυναμικότητάς της, ενώ και οι έξι μονάδες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων δεν λειτουργούν, εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων ή της έλλειψης ηλεκτρισμού», τόνισε η επικεφαλής του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, Κάθριν Ράσελ, απευθυνόμενη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κάλεσε το ΣΑ να υιοθετήσει άμεσα απόφαση με την οποία θα υπενθυμίζει στα μέρη τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, θα ζητεί να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και να επιτραπεί απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους όσοι τη χρειάζονται.

Όλες οι προσπάθειες να υιοθετηθεί απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας για τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς, που πλέον διανύει στην 25η ημέρα του, έχουν αποτύχει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

