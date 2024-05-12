Παρίσι: Τελευταίες πρόβες για ασφαλείς Ολυμπιακούς

Οι ασκήσεις της ειδικής αντιτρομοκρατικής ομάδας για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου ολοκληρώθηκαν. Το Παρίσι γίνεται αστακός, αλλά ένα μίνιμουμ κινδύνου πάντα ελλοχεύει.Περίπου 50 άντρες ντυμένοι με χακί, πάνω σε μαύρο θωρακισμένο φορτηγό πλησιάζουν ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο γραφείων στα περίχωρα του Παρισιού και ανατινάζουν ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου με εκρηκτικό μηχανισμό. Καθαρίζουν τα θραύσματα γυαλιού από το πλαίσιο του παραθύρου και μπαίνουν μέσα από το άνοιγμα στο κτήριο αναζητώντας ομήρους - στην πραγματικότητα μέλη της χωροφυλακής- που κρατούνται μέσα.



Πρόκειται για άσκηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 26ης Ιουλίου και τους Παρολυμπιακούς του Αυγούστου. Συμμετείχαν μέλη της λεγόμενης «Ομάδας Επεμβάσεων της Εθνικής Χωροφυλακής» (GING) με επιχειρησιακό επίκεντρο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ολυμπιακοί, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία

«Αυτό το είδος άσκησης για εμάς που θέλουμε να δουλέψουμε την περίοδο των Ολυμπιακών έχει να κάνει με επιθέσεις σε περιβάλλοντα που είναι μεγάλα, με σημαντικό αριθμό εμπλεκόμενων ατόμων, ομήρων, ακόμη και τρομοκρατών» λέει ένας από την ομάδα ελίτ, που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του. «Έτσι, για εμάς, το πιο σημαντικό σημείο της αποστολής είναι να εξασκηθούμε σε μια επίθεση που είναι γρήγορη, δυναμική, να εξουδετερώσουμε τους τρομοκράτες όσο το δυνατόν γρηγορότερα και κυρίως να διαφυλάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές».



Ήταν μια από τις τελευταίες ασκήσεις ετοιμότητας πάνω σε ένα σενάριο που κανείς δεν θέλει να συμβεί. Η αποστολή τους εξαιρετικά σημαντική κι ο βαθμός ευθύνης τεράστιος. Είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της χώρας από πλευράς ασφάλειας;



«Αναμφίβολα, ναι» λέει ο διοικητής Γκισλαίν Ρετί. «Διότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ήδη το μεγαλύτερο γεγονός των μέσων μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο και συμβαίνει μόνο μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Είναι η πρώτη φορά που θα κινητοποιηθούν χιλιάδες στρατιώτες της ομάδας επίλεκτων χωρίς να υπάρχει καμία διακοπή, καμία ημέρα άδειας, ιδιαίτερα για την ημέρα της 26ης Ιουλίου».



Η συγκεκριμένη ομάδα ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια μετά τη λεγόμενη σφαγή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972. Μέλη της Ισραηλινής αποστολής έπεσαν θύμα απαγωγής από την παλαιστινιακή οργάνωση Μαύρος Σεπτέμβρης. Η απαγωγή κατέληξε σε αποτυχημένη επέμβαση της αστυνομίας και στο θάνατο Ισραηλινών αθλητών, ενός αστυνομικού και πέντε εκ των απαγωγέων. Σε περίπτωση που συμβεί ένα ανάλογο περιστατικό στο Παρίσι, τότε θα κληθεί η «Ομάδα Επεμβάσεων της Εθνικής Χωροφυλακής».

100% ασφάλεια δεν υπάρχει

Για τον Γκισλαίν Ρετί πρόκειται όμως και για ένα σημαντικό ιωβηλαίο. «Είναι ένα νεύμα της ιστορίας» περιγράφει χαρακτηριστικά, «επειδή πρόκειται να γιορτάσουμε την 50ή επέτειό μας φέτος κατά τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων στη Γαλλία. Η Ομάδα μας δημιουργήθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, οπότε κλείνει ο κύκλος».



Το Παρίσι βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού μετά τις ισλαμιστικές επιθέσεις του 2015 με 130 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ιδιαίτερα η τελετή έναρξης, αποτελούν μια πρόκληση ασφαλείας χωρίς προηγούμενο. Με 300.000 ανθρώπους να παρακολουθούν από τις όχθες του ποταμού και εκατομμύρια άλλους μέσω τηλεόρασης, η τελετή πρόκειται να διεξαχθεί σε πλοία και μαούνες κατά μήκος μιας διαδρομής έξι χιλιομέτρων στο Σηκουάνα. Ο Ρετί αποκάλυψε ότι θα τοποθετήσει δύο άνδρες με πολιτικά ρούχα για να μην ενοχληθούν οι θεατές σε κάθε μία από τις μαούνες που θα μεταφέρουν τους αθλητές, ενώ 350 αστυνομικοί της GIGN θα βρίσκονται σε υπηρεσία για την τελετή έναρξης.



Σκοπευτές θα εγκατασταθούν στις στέγες των μεγαλοπρεπών κτηρίων που βρίσκονται κατά μήκος του Σηκουάνα, ενώ δυνάμεις θα αναπτυχθούν και στους δρόμους της πόλης. Συνολικά, περίπου 50.000 Γάλλοι αστυνομικοί και στρατιώτες θα περιπολούν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια των Αγώνων, με πρόσθετη βοήθεια από μερικές χιλιάδες ξένους αξιωματούχους ασφαλείας.



Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα έχουν περιπλέξει τον σχεδιασμό ασφαλείας και ο πρόεδρος Μακρόν έχει προτείνει την κατάργηση της τελετής στον ποταμό και την επιστροφή σε εφεδρικά σχέδια. Τι θα έλεγε λοιπόν ο επικεφαλής της ομάδας ελίτ σε όλους να έρθουν στο Παρίσι;



«Θα ήθελα να τους πω ότι θα είναι ένα σπουδαίο γεγονός, ότι δεν πρέπει να φοβάστε να έρθετε στη Γαλλία. Βέβαια απόλυτη ασφάλεια προφανώς δεν υπάρχει και θα ήταν ανέντιμο να πούμε ότι υπάρχει, ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι, θα έχουμε σπουδαίους αγώνες, θα είναι ένα σπουδαίο γεγονός, θα είναι μια σπουδαία γιορτή και η Γαλλία είναι μια υπέροχη χώρα. Θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να επισκεφθείτε αυτή την υπέροχη χώρα».



