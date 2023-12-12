Πύραυλος κρουζ, που εκτοξεύθηκε από περιοχή της Υεμένης υπό τον έλεγχο των σιιτών ανταρτών Χούθι, έπληξε εμπορικό δεξαμενόπλοιο στο στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές, πάντως όχι απώλειες στις τάξεις του πληρώματός του, δήλωσαν δυο αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Strinda έγινε περίπου 60 ναυτικά μίλια βόρεια του Μπαμπ αλ Μάντεμπ, ανέφερε ο ένας από τους αξιωματούχους. Σύμφωνα και με τους δύο, το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Mason βρίσκεται στην περιοχή και παρέχει συνδρομή.

Το κίνημα των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, έχει βάλει επανειλημμένα στο στόχαστρο εμπορικά πλοία εξαιτίας του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς. Το Σάββατο, οι Χούθι διεμήνυσαν πως στο εξής θα αναλαμβάνουν δράση εναντίον όλων των πλοίων που κατευθύνονται στο Ισραήλ, ανεξαρτήτως του σε ποιον ανήκουν, και προειδοποίησαν τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες να μη συναλλάσσονται με το εβραϊκό κράτος.

Δεν είναι σαφές αν το Strinda έχει οποιαδήποτε σύνδεση με το Ισραήλ, ούτε αν κατευθυνόταν σε ισραηλινό λιμένα.

Νωρίτερα, υπηρεσία της βρετανικής κυβέρνησης αρμόδια για τη διεθνή ναυσιπλοΐα (η UKMTO) ανέφερε πως οντότητα που ανέφερε πως είναι το πολεμικό ναυτικό της Υεμένης έδωσε διαταγή σε εμπορικό πλοίο να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί σε υεμενίτικο λιμάνι.

Τόσο οι ναυτικές δυνάμεις των Χούθι, όσο και αυτές της αντίπαλης, διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης λένε πως είναι το πολεμικό ναυτικό της Υεμένης.

Νωρίτερα, η UKMTO ανέφερε πως ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εμπορικό πλοίο κοντά στο Μπαμπ αλ Μάντεμπ, δυτικά από το λιμάνι Μόχα της Υεμένης.

Από το στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ διέρχεται μεγάλο μέρος του πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν τα περιστατικά στα οποία αναφέρθηκαν οι αρχές των ΗΠΑ και της Βρετανίας συνδέονται, πάντως η αναφορά της UKMTO περί «πυρκαγιάς» σε πλοίο μοιάζει να αφορά το Strinda.

Οι Χούθι έχουν συλλάβει πλοία ισραηλινών συμφερόντων, εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κι έστειλαν drones να πλήξουν ισραηλινές πόλεις μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Θεωρούνται μέρος του ευθυγραμμισμένου με την Τεχεράνη «άξονα αντίστασης» που πλήττει ισραηλινά και αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή λόγω της σύρραξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

