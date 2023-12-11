Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera Ανάς αλ Σαρίφ ανέφερε σήμερα πως ο 65χρονος πατέρας του σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος, είχε απομακρύνει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του από το σπίτι, στο οποίο είχε απομείνει ο 65χρονος Τζαμάλ λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

«Θάψαμε τον πατέρα μου έξω από σχολείο της UNRWA (σ.σ. της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες) όπου έχουν βρει καταφύγιο πολλοί εκτοπισμένοι», είπε ο Ανάς αλ Σαρίφ, τονίζοντας ότι δεν θα σταματήσει να καλύπτει τις εξελίξεις στον πόλεμο της Γάζας.

Πρόκειται για τον τέταρτο δημοσιογράφο του Al Jazeera που χάνει μέλος της οικογένειάς του από την έναρξη των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η διεύθυνση του Al Jazeera καταδίκασε τον βομβαρδισμό του σπιτιού στην Τζαμπάλια, επισημαίνοντας ότι ο δημοσιογράφος είχε δεχθεί κατ’ επανάληψη απειλές τις τελευταίες εβδομάδες. «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να λάβει επειγόντως μέτρα για να σταματήσει τις σφαγές δημοσιογράφων και πολιτών στη Γάζα από τον στρατό κατοχής», υπογραμμίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

