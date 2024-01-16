Ο επικεφαλής του γραφείου στη Γάζα του δικτύου Al Jazeera του Κατάρ, ο Ουάελ Νταχντού, ο οποίος έχασε μέλη της οικογένειάς του και ο ίδιος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έφυγε από το παλαιστινιακό έδαφος, όπως ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Συνοδευόμενος από ένα μέλος της οικογένειάς του, ο Ουάελ Νταχντού έφυγε από τη Λωρίδα της Γάζας για την Αίγυπτο μέσω του συνοριακού σημείου διέλευσης της Ράφα, πριν μεταβεί στη Ντόχα όπου πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι μετά τον τραυματισμό του σε βομβαρδισμό. Εκεί θα συναντήσει τέσσερα από τα παιδιά του που έφθασαν στη Ντόχα την περασμένη εβδομάδα.

Ο 53χρονος Νταχντού που έγινε η προσωποποίηση των Παλαιστινίων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον πόλεμο στη Γάζα, έχασε τη σύζυγό του, δύο παιδιά του και ένα εγγόνι του σε πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσέιρατ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στα τέλη Οκτωβρίου.

Την 7η Ιανουαρίου, σε ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκε ο γιος του Χάμζα Νταχντού, που εργαζόταν επίσης για το Al Jazeera. Την επόμενη μέρα, άλλα δύο μέλη της οικογένειάς του, ο Μοχάμεντ και ο 'Αχμεντ Νταχντού σκοτώθηκαν επίσης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την προστασία των δημοσιογράφων (CPJ), τουλάχιστον 82 δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Μεταξύ αυτών, 75 είναι Παλαιστίνιοι, τέσσερις Ισραηλινοί και τρείς Λιβανέζοι.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, η οποία έχει την εξουσία στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα, περισσότεροι από 24.285 άνθρωποι, στην ευρεία πλειοψηφία τους γυναίκες, μικρά παιδιά και έφηβοι, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επίθεση ισλαμιστών καταδρομέων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν σχεδόν 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, την ίδια μέρα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.