Το δίκτυο Al Jazeera απέρριψε τους ισχυρισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) ότι οι δύο δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ οι οποίοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας ήταν «τρομοκράτες».

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε, το Al Jazeera «καταδικάζει σθεναρά και απορρίπτει κατηγορηματικά – εκφράζοντας παράλληλα τη μεγάλη έκπληξή του για – τις ψευδείς και παραπλανητικές προσπάθειες του ισραηλινού στρατού να δικαιολογήσει τη δολοφονία του συναδέλφου μας Χάμζα Ουαέλ αλ Νταχντού και άλλων δημοσιογράφων».

«Σκοτώθηκε επειδή απλώς έκανε τη δουλειά του, επειδή έριξε φως σε γεγονότα που ο ισραηλινός στρατός θα προτιμούσε να μείνουν στο σκοτάδι» και να μη διερευνηθούν, συμπληρώνει.

«Το Al Jazeera απορρίπτει όλες τις κατηγορίες σε βάρος συναδέλφων μας και καλεί τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει ότι ο ισραηλινός στρατός θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», υπογραμμίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

