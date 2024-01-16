Βρετανία: «Ανταρσία» εκ δεξιών στους Τόρις για τη Ρουάντα - Παραίτηση αντιπροέδρων κόμματος

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ευμεγέθη «ανταρσία» τουλάχιστον 58 βουλευτών της δεξιάς πτέρυγας του Συντηρητικού Κόμματος σηματοδότησε το βράδυ της Τρίτης η ψηφοφορία για προτεινόμενες τροπολογίες επί του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου για την αποστολή παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στη Ρουάντα.

Μεταξύ αυτών ήταν και οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος Λι Άντερσον και Μπρένταν Κλαρκ-Σμιθ που υπέβαλαν την παραίτησή τους στον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

Οι «αντάρτες» βουλευτές θεωρούν πως το νομοσχέδιο δεν είναι αρκετά αυστηρό, καθώς δυνητικά επιτρέπει μεμονωμένες προσφυγές των ενδιαφερομένων κατά της μεταφοράς τους στη Ρουάντα, όπου προβλέπεται πως θα υποβάλλουν εν τέλει αίτηση για άσυλο.

Το νομοσχέδιο υπάγεται ως αποτρεπτικό μέτρο στο σχέδιο του κ. Σούνακ «να σταματήσει τις λέμβους» που διασχίζουν τη Μάγχη.

Σειρά Συντηρητικών βουλευτών υπέβαλαν τροπολογίες που αυστηροποιούν το νομοσχέδιο, δημιουργώντας ωστόσο αμφιβολίες για τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ην. Βασιλείου και προς το διεθνές δίκαιο.

Κόμματα της αντιπολίτευσης, που υποστηρίζουν πως το νομοσχέδιο είναι ούτως ή άλλως «μη λειτουργικό και μη σύννομο», επίσης υπέβαλαν τροπολογίες αλλά προς την άλλη κατεύθυνση. Κυρίως προσπάθησαν να αντικρούσουν τη διάταξη του νομοσχεδίου που ορίζει πως η Ρουάντα πρέπει να θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα (σε αντίθεση με ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Λονδίνου).

Εν τέλει, όλες οι τροπολογίες απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία των βουλευτών και το νομοσχέδιο θεωρητικά θα υποβληθεί στην αρχική του μορφή σε κρίσιμη ψηφοφορία έγκρισης στην ολομέλεια το βράδυ της Τετάρτης.

Ο υψηλός αριθμός των ανταρτών εκτιμάται ότι θα προξενεί ανησυχία στον πρωθυπουργό Σούνακ ακόμα και για πιθανή ήττα στην ψηφοφορία αυτή, παρά την ευρεία αυτοδυναμία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Αρκεί η αρνητική ψήφος 33 βουλευτών του για να δημιουργηθεί κρίση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Σούνακ, όπως επισημαίνουν οι πολιτικοί αναλυτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.