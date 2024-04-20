Θέμα χρόνου η αποχώρηση των αμερικανών στρατιωτών από τον Νίγηρα

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από τον Νίγηρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή, η οποία έκανε λόγο για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του αμερικανού υφυπουργού Εξωτερικών Κερτ Κάμπελ και του στρατιωτικού καθεστώτος της Νιαμέι.

Εκτιμάται ότι λίγο περισσότεροι από 1.000 αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται στον Νίγηρα, όπου οι ΗΠΑ διατηρούν δύο βάσεις. Μια εξ αυτών φιλοξενεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) στην περιοχή Αγκαντέζ (βόρεια) και το κόστος κατασκευής της ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Από το 2018, η αεροπορική βάση αποτελούσε ορμητήριο για επιδρομές εναντίον τζιχαντιστικών οργανώσεων που εξαπολύουν συχνά αιματηρές επιθέσεις σε χώρες της περιοχής του Σαχέλ.

Πριν από το πραξικόπημα του περασμένου Ιουλίου, ο Νίγηρας αποτελούσε εταίρο των ΗΠΑ και της Γαλλίας. Οι στρατιωτικοί που κατέλαβαν την εξουσία ακολούθησαν τα χνάρια των πραξικοπηματιών σε Μαλί και Μπουρκίνα Φάσο, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίες με τη Δύση, εγκαταλείποντας την Οικονομική Κοινότητα Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS ή CEDEAO) και ενισχύοντας τους δεσμούς με τη Ρωσία.

Τις επόμενες ημέρες θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες για την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τον Νίγηρα, σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το Reuters.

Εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα στους δρόμους της πρωτεύουσας του Νίγηρα, ζητώντας την άμεση αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, επικροτώντας την απόφαση της χούντας να διακόψει τη στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ και να καλωσορίσει εκπαιδευτές και στρατιωτικό υλικό από τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

