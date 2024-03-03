Ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων ξεκινάει σήμερα Κυριακή για μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, με τη Χαμάς να βρίσκεται στο Κάιρο, όπου και αναμένεται να δώσει από την πλευρά της «επίσημη απάντηση» στην πρόταση που καταρτίστηκε στα τέλη Ιανουαρίου από τις χώρες που μεσολαβούν —Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ— και ισραηλινούς διαπραγματευτές, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα. Την ίδια ώρα, η πρώτη αποστολή βοήθειας από τις ΗΠΑ στους Παλαιστίνιους εστάλη χθες Σάββατο όπου πάνω από 30.000 γεύματα τους πέταξαν με αλεξίπτωτο από τρία στρατιωτικά αεροπλάνα καθώς η αθρωπιστική κρίση μεγαλώνει συνεχώς στη Γάζα.

Το Ισραήλ φέρεται να είναι κοντά στην αποδοχή μιας πρότασης εκεχειρίας έξι εβδομάδων για τη Γάζα, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν σε πολλά αμερικανικά πρακτορεία ειδήσεων χθες Σάββατο.

Σχετικά με την συμφωνία Ισραήλ- Χαμάς, αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι υπάρχει μια «συμφωνία-πλαίσιο» και το Ισραήλ «περισσότερο ή λιγότερο αποδέχτηκε» μια κατάπαυση του πυρός για να επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα και να επιτρέψει την παροχή βοήθειας στο έδαφος που έχει καταστραφεί από βομβαρδισμούς.

Η εκεχειρία θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα που θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των ηλικιωμένων και των τραυματιών, και τη ροή βοήθειας στον πολιορκημένο παράκτιο θύλακα.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος είπε ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε μια «καθορισμένη κατηγορία ευάλωτων ομήρων» - ένα σημείο που "κολλάει" η συμφωνία. Το Ισραήλ φέρεται να είπε ότι οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός δεν θα συνεχιστούν έως ότου η Χαμάς παρουσιάσει μια λίστα με τους ομήρους, που θα συμπεριλαμβάνει ποιοι είναι νεκροί και ποιοι ζωντανοί.

Η πρόταση προβλέπει ότι σε «πρώτη φάση» θα κηρυχθεί παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων για έξι εβδομάδες και θα αφεθούν ελεύθεροι 42 όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατούμενων από το Ισραήλ.

Τρία C-130 πέταξαν εφόδια στη Γάζα

Την ίδια ώρα, με τους ανθρώπους στη Γάζα να βρίσκονται στα πρόθυμα του λιμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν χθες μια πρώτη επιχείρηση ρίψης από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας, η οποία απειλείται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή Χαμάς, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 30.300 ανθρώπους.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά τα πυρά ισραηλινών στρατιωτών εναντίον πεινασμένου πλήθους που είχε ορμήσει σε οχηματοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα στην πόλη της Γάζας, μια τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 116 ανθρώπους, σύμφωνα με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα.

Μπροστά στις δυσκολίες για να διοχετευθεί η ανθρωπιστική βοήθεια οδικώς, κυρίως προς το βόρειο τμήμα του πολιορκημένου εδάφους, χώρες έριξαν πρόσφατα με αλεξίπτωτα φορτία, κυρίως η Ιορδανία με την υποστήριξη της Γαλλίας, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η Αίγυπτος σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Οι ρίψεις από αέρος δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την ανθρωπιστική πρόσβαση», προειδοποίησε εντούτοις η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (International Rescue Committee, IRC).

«Λάβαμε δύο σάκκους αλεύρι από τη βοήθεια που έφθασε την ημέρα της σφαγής στη Γάζα την Πέμπτη», δήλωσε ο Χισάμ Αμπού Έιντ, ένας 28χρονος κάτοικος της συνοικίας Ζεϊτούν: «Αυτό δεν αρκεί. Όλοι πεινούν. Η βοήθεια είναι σπάνια και ανεπαρκής».

Τρία αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα έριξαν 66 «δέματα» που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 38.000 γεύματα, σε μια κοινή επιχείρηση με την Ιορδανία, σύμφωνα με αξιωματούχο της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

«Ανυπόστατες» κατηγορίες

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασε χθες την «σοβαρή ανησυχία» του για τη διατροφική ανασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσε να υπάρξει απρόσκοπτη και «μεγάλης κλίμακας» διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τα φορτία με τη βοήθεια, για τη διέλευση των οποίων απαιτείται πράσινο φως από τις αρχές του Ισραήλ, που επέβαλαν αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας όταν ανέλαβε την εξουσία εκεί η Χαμάς, φθάνουν μέσω Αιγύπτου στη Ράφα, όμως η ποσότητά της μοιάζει σταγόνα στον ωκεανό.

Η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι βομβαρδισμοί, οι μάχες και οι λεηλασίες καθιστούν τη διανομή βοήθειας στην πράξη αδύνατη.

Παράδοση βοήθειας στην πόλη της Γάζας μετατράπηκε σε τραγωδία την Πέμπτη, όταν εκατοντάδες απελπισμένοι άνθρωποι όρμησαν στα φορτηγά που τη μετέφεραν.

Αυτόπτες μάρτυρες και η Χαμάς ανέφεραν πως ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους. Εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ αναγνώρισε πως υπήρξαν, κατ’ αυτόν «περιορισμένα», πυρά εναντίον του πλήθους από στρατιώτες του που «απειλούνταν», διαβεβαιώνοντας ότι στην πλειονότητά τους οι νεκροί ποδοπατήθηκαν εξαιτίας του πανικού ή «παρασύρθηκαν» από φορτηγά.

Κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 118 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 760 τραυματίστηκαν.

Ομάδα του ΟΗΕ, η οποία επισκέφθηκε τραυματίες στο νοσοκομείο Ας Σίφα, στην πόλη της Γάζας, είδε «μεγάλο αριθμό τραυματιών από σφαίρες».

«Το να λέγεται ότι επιτεθήκαμε στην οχηματοπομπή ή ότι πυροβολήσαμε εσκεμμένα αμάχους είναι ανυπόστατο», είπε χθες ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί.

Η διεθνής κοινότητα θέλει να διενεργηθεί έρευνα και επιμένει να ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Όλος ο κόσμος πεινάει»

Οι ρίψεις βοήθειας από τον αέρα, ή ενδεχόμενες παραδόσεις διά θαλάσσης, άλλη επιλογή που ανέφερε πως εξετάζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, «δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την απαραίτητη είσοδο βοήθειας από όσες περισσότερες χερσαίες οδούς είναι δυνατόν», σημείωσε χθες ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) κάνει λόγο για «επείγουσα ανάγκη» να φθάσει βοήθεια σε «όλους» όσοι βρίσκοναι σε κατάσταση επισιτιστικής κρίσης στον θύλακο.

«Θα επιμείνουμε να λέμε στο Ισραήλ πως πρέπει να διευκολυνθεί η είσοδος περισσότερων φορτηγών και να αυξηθούν οι οδοί πρόσβασης στη Γάζα», είπε προχθές ο αμερικανός πρόερδρος Μπάιντεν.

«Λάβαμε δυο σάκους αλεύρι από τη βοήθεια που παραδόθηκε την ημέρα που έγινε η σφαγή, την Πέμπτη», ανέφερε ο Χισάμ Αμπού Έιντ, 28χρονος κάτοικος της συνοικίας Ζαϊτούν. «Δεν φτάνουν. Όλος ο κόσμος πεινάει. Η βοήθεια έρχεται σπάνια και δεν είναι αρκετή».

Παράλληλα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από συγγενείς ομήρων να κλείσει συμφωνία για να αφεθούν ελεύθεροι. Χθες, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ, όπου ολοκληρώθηκε τετραήμερη πορεία συγγενών τους, κατοίκων κιμπούτς στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

«Θέλουμε να γυρίσουν σπίτια τους», να γυρίσουν «ζωντανοί», είπε διαδηλώτρια. «Δεν αντέχουμε να περιμένουμε άλλο».

