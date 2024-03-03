Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υπογράμμισε τη σημασία να προστατευθούν οι άμαχοι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας εν μέσω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού και μετά το αιματηρό περιστατικό κατά τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας την Πέμπτη.

«Οι πλευρές καλούνται να αποφεύγουν να στερούν από τους αμάχους στη Γάζα βασικές υπηρεσίες και ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε το Συμβούλιο Ασφαλείας σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε χθες Σάββατο.

Το Συμβούλιο εξέφρασε «τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι όλος ο πληθυσμός (της Λωρίδας της Γάζας), περισσότερα από δύο εκατομμύρια άνθρωποι, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανησυχητικά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Οι χώρες μέλη του Συμβουλίου επανέλαβαν το αίτημα τους προς τις αντιμαχόμενες πλευρές «να επιτρέψουν, να διευκολύνουν και να καταστήσουν δυνατή την άμεση, γρήγορη, ασφαλή, συνεχή και απρόσκοπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα προς τον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας».

Παράλληλα ζήτησαν από το Ισραήλ να διατηρήσει τα μεθοριακά περάσματα ανοικτά ώστε να εισέλθει βοήθεια στη Γάζα, να διευκολύνει τη λειτουργία επιπλέον περασμάτων ώστε να αντιμετωπιστούν σε μεγάλη κλίμακα οι ανθρωπιστικές ανάγκες και να στηρίξει τη γρήγορη και ασφαλή παράδοση εφοδίων στους ανθρώπους σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέφρασε εξάλλου την ανησυχία του για το περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη κατά τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην πόλη της Γάζας, όταν έχασαν τη ζωή τους δεκάδες Παλαιστίνιοι.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς κατηγόρησε Ισραηλινούς στρατιώτες ότι πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον 115 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 760 την ώρα που έτρεχαν για να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι οι άμαχοι έτρεξαν προς τα φορτηγά που μετέφεραν τη βοήθεια και δεκάδες από αυτούς ποδοπατήθηκαν. Πρόσθεσε ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας στην ανακοίνωσή του απέφυγε να αποδώσει ευθύνες για το περιστατικό. Ανέφερε απλώς ότι υπήρχε εμπλοκή των ισραηλινών δυνάμεων όταν πλήθος ανθρώπων περικύκλωσε κομβόι που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

