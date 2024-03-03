Το βρετανικό πλοίο Rubymar, που βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα αφού δέχθηκε επίθεση από τους Υεμενίτες αντάρτες Χούθι, αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον και τη ναυσιπλοΐα, προειδοποίησε σήμερα η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CEMTCOM).

Με σημαία Μπελίζ, νηολογημένο στη Βρετανία και τη διαχειρίστρια εταιρεία του να έχει έδρα στον Λίβανο το φορτηγό πλοίο Rubymar βυθίστηκε χθες Σάββατο μαζί με το φορτίο λιπασμάτων που μετέφερε αφού επλήγη δύο πυραύλους των Χούθι στις 19 Φεβρουαρίου. Από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

«Οι περίπου 21.000 τόνοι λιπασμάτων με βάση την αμμωνία τα οποία μετέφερε το πλοίο αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον στην Ερυθρά Θάλασσα», επεσήμανε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της.

«Μετά τη βύθιση το πλοίο εγείρει επίσης κινδύνους υποθαλάσσιας σύγκρουσης για τα άλλα πλοία που διέρχονται» από αυτή την πολυσύχναστη θαλάσσια οδό, πρόσθεσε.

Το πλοίο εγκαταλείφθηκε αφού επλήγη από πυραύλους την ώρα που βρισκόταν, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UNMTO, 35 ναυτικά μίλια από το λιμάνι Μόκα της Υεμένης.

«Πρόκειται για μια νέα τραγωδία για τη χώρα μας και τον λαό μας. Κάθε ημέρα πληρώνουμε το τίμημα για τις περιπέτειες των ανταρτών Χούθι», σχολίασε ο Άχμεντ Ανουάντ μπιν Μπουμπάρακ υπουργός Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

«Η βύθιση του Rubymar είναι μια περιβαλλοντική καταστροφή που όμοιά της δεν έχει ξαναζήσει η Υεμένη και η υπόλοιπη περιοχή», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Άλι αλ Σαουαλμίχ, διευθυντής Θαλάσσιων Επιστημών στο πανεπιστήμιο της Ιορδανίας, επεσήμανε ότι «θα πρέπει να καταρτιστεί εκτάκτως σχέδιο από τις χώρες της Ερυθράς Θάλασσας για να καθοριστεί η ατζέντα παρακολούθησης των μολυσμένων περιοχών στην Ερυθρά Θάλασσα και να υιοθετηθεί στρατηγική καθαρισμού».

Οι Χούθι εξαπολύουν από τον Νοέμβριο επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει ασταμάτητα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι.

Μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις οι ΗΠΑ, βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, δημιούργησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνική δύναμη με στόχο να «προστατεύσουν» τη ναυσιπλοΐα σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Από τον Ιανουάριο οι ΗΠΑ, κάποιες φορές με τη συνδρομή της Βρετανίας, έχουν εξαπολύσει πολλά πλήγματα εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους από το 2014 μεγάλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι διελεύσεις φορτηγών πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 30% σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

