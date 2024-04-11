Γαλλίδα έσπασε το ρεκόρ αναρρίχησης με σκοινί - Ανέβηκε στον β' όροφο του Πύργου του Άιφελ

Το παγκόσμιο ρεκόρ αναρρίχησης με σκοινί έσπασε η 34χρονη Γαλλίδα Ανούκ Γκαρνιέρ, η οποία κατάφερε να φτάσει στον δεύτερο όροφο του Πύργου του Άιφελ, ανεβαίνοντας συνολικά 110 μέτρα σε 18 λεπτά.

«Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Είναι μαγικό» δήλωσε η Γκαρνιέρ η οποία έφτασε στον στόχο της δύο λεπτά πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζε.

«Υπήρχαν πολλά πάνω - κάτω μέχρι να πετύχω το ρεκόρ. Ο καιρός δεν ήταν σύμμαχός μου και έπρεπε να συντονίσουμε τις ατζέντες όλων όσοι ενεπλάκησαν. Αλλά ποτέ δε σταμάτησα να πιστεύω ότι θα τα καταφέρω» συμπλήρωσε.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Νοτιοαφρικανό Τόμας βαν Τόντερ ο οποίος είχε αναρριχηθεί 90 μέτρα ανάμεσα στους ουρανοξύστες του Σοβέτο στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2020.

Πηγή: skai.gr

