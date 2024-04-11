Οι ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν 11 drones των Χούθι της Υεμένης

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τετάρτη κατέστρεψαν ένδεκα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, διευκρινίζοντας πως τρία καταρρίφθηκαν εν πτήσει —τα δύο πάνω από τον Κόλπο του Άντεν, το τρίτο πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα— και τα υπόλοιπα οκτώ καταστράφηκαν στο έδαφος, «σε νόμιμη άμυνα».

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά», διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

