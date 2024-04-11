Η πυρκαγιά της Γάζας: Κύκλος αντιποίνων και φόβοι περιφερειακής κλιμάκωσης 

Της Αθηνάς Παπακώστα

Τρεις γιοι και τέσσερα εγγόνια του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, σκοτώθηκαν χθες, Τετάρτη, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας με τον ηγέτη της ισλαμιστικής οργάνωσης να κατηγορεί το Ισραήλ για εκδικητικό και φονικό πλήγμα.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Ισμαήλ Χανίγιε εξήγησε ότι οι γιοί του, Χαζέμ, Αμίρ και Μοχάμεντ καθώς και μερικά από τα παιδιά τους επισκέπτονταν συγγενείς στον προσφυγικό καταυλισμό Σάατι για να γιορτάσουν το Ιντ αλ-φιτρ που σηματοδοτεί το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Όπως ανέφερε συνολικά 60 συγγενείς του έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου τον περασμένο Οκτώβριο με 14 εξ αυτών να σκοτώνονται σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο ανώτατος πολιτικός ηγέτης της Χαμάς συνέχισε ξεκαθαρίζοντας ότι η τελευταία επίθεση δεν πρόκειται να αλλάξει τις θέσεις και τα αιτήματα της ισλαμιστικής οργάνωσης για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στις οικίες τους.

«Το αίμα των γιων μου δεν είναι πιο ακριβό από το αίμα του λαού μας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του το Ισραήλ δεν επιβεβαίωσε παρά αργότερα το πλήγμα.

Είχε προηγηθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγει η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας αποτελούν «λάθος» για να προσθέσει ότι διαφωνεί με την προσέγγισή του.

«Αυτό που ζητάω είναι οι Ισραηλινοί να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός (και) να επιτρέψουν τις έξι ή τις οκτώ επόμενες εβδομάδες πλήρη πρόσβαση στα τρόφιμα και στα φάρμακα που μεταφέρονται», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στην πιο σκληρή του κριτική μέχρι σήμερα κατά του Ισραήλ. Έχει, άλλωστε, προηγηθεί η πολύνεκρη επίθεση κατά εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας πριν από μία εβδομάδα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) σε μία κίνηση τακτικής ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εγείροντας νέα ερωτήματα για το μέλλον του πολέμου που έχει πλέον εισέλθει στον 7ο μήνα του.

Από την πλευρά του, ο Μπένι Γκαντζ, μέλος του πολεμικού συμβουλίου του Ισραήλ, ξεκαθάρισε ότι «η νίκη θα έρθει βήμα-βήμα» επαναλαμβάνοντας ότι θα υπάρξει χερσαία επίθεση στη Ράφα και ότι πόλεμος θα είναι μακρύς.

Την ίδια στιγμή, ο κίνδυνος μετατροπής του πολέμου στη Γάζα σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση παραμένει.

Έχουν περάσει δέκα ημέρες μετά τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης Μοχάμεντ Ρεζά Ζαχεντί έπειτα από βομβαρδισμό του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό για τον οποίο η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ίσραελ Κατζ, με ανάρτησή του χθες στην πλατφόρμα Χ, πρώην Twitter, απείλησε με άμεσο χτύπημα το Ιράν εάν η Τεχεράνη πραγματοποιήσει επίθεση κατά του Ισραήλ από το έδαφός της ενώ, νωρίτερα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επανέλαβε την υπόσχεσή του να υπάρξει «τιμωρία» για το χτύπημα στη Δαμασκό.

