Δύο νέες πτήσεις της ΕΕ με ανθρωπιστική βοήθεια για τους πολίτες της Γάζας αναχώρησαν σήμερα από την Οστάνδη (Βέλγιο) και το Ντουμπάι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), μεταφέροντας σχεδόν 115 τόνους προμηθειών στην Αίγυπτο, κοντά στο συνοριακό σημείο διέλευσης της Ράφας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς επισκέφτηκε το σημείο, ενημέρωθηκε για το φορτίο που παραδόθηκε από τους ανθρωπιστικούς εταίρους (Γιατρούς του Κόσμου, Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό και εκπροσώπους της Γαλλίας, οι οποίοι δωρίζουν βασικές ανθρωπιστικές ιατρικές προμήθειες). Οι προμήθειες θα μεταφερθούν από την Οστάνδη με πτήση που διοργανώνει η πλατφόρμα συντονισμού ΕΕ-Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC).

Το φορτίο από το Ντουμπάι θα μεταφέρει υλικοτεχνικά είδη, όπως ψυγεία και εμπορευματοκιβώτια. Αυτά τα είδη αγοράστηκαν από την ΕΕ και δωρίστηκαν στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής ικανότητας της Αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας στην περιοχή.

Συνολικά οκτώ πτήσεις της ΕΕ έχουν μεταφέρει πάνω από 320 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πολίτες της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

