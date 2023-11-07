Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με τον παραδοσιακό «Λόγο του Βασιλιά» πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου, η ιστορική τελετή επίσημης έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής χρονιάς στη Βρετανία.

Κατά τον «λόγο» του ο βασιλιάς Κάρολος, για πρώτη φορά μετά από την ενθρόνισή του, ανέγνωσε μια περίληψη των νομοθετημάτων που προτίθεται να προωθήσει στο κοινοβούλιο η κυβέρνηση.

Τον ίδιο ρόλο είχε αναλάβει και πέρυσι εκπροσωπώντας την ασθενή μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ, τέσσερις μήνες πριν από το θάνατό της.

Μάλιστα, στην αρχή του λόγου του έκανε συγκινημένος ιδιαίτερη μνεία στην «υπηρεσία και αφοσίωση» της μητέρας του επί 70 χρόνια.

Η ιστορική τελετή, που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα, πραγματοποιήθηκε όπως πάντα με μεγαλοπρεπές τελετουργικό, με τον 74χρονο μονάρχη να καταφθάνει στο κοινοβούλιο με άμαξα, στην οποία επέβαινε και η βασίλισσα Καμίλα, συνοδεία έφιππης φρουράς.

Ο λόγος του έγινε στη Βουλή των Λόρδων, καθώς ο μονάρχης δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στη Βουλή των Κοινοτήτων, με τον Κάρολο να φορά το Αυτοκρατορικό Πολιτειακό Στέμμα των 2.868 διαμαντιών.

Τα νομοσχέδια της κυβέρνησης Σούνακ

Από τα εξαγγελθέντα νομοσχέδια ξεχωρίζουν αυτό για τη σταδιακή αύξηση του νόμιμου ορίου ηλικίας για το κάπνισμα, έτσι ώστε οι σημερινοί 14χρονοι να μην μπορούν στο μέλλον νομίμως να αγοράζουν προϊόντα καπνού, για την αναδιάρθρωση του συστήματος επιδομάτων πρόνοιας, για την αλλαγή του συστήματος εξετάσεων στα αγγλικά λύκεια, για τη στελέχωση υπηρεσιών υγείας σε περιπτώσεις απεργιών, για την κατασκευή μνημείου του Ολοκαυτώματος, για τις αυστηρότερες ποινές για τα πιο ειδεχθή εγκλήματα, για την αποτροπή «σύνθετων» εγκλημάτων, όπως ψηφιακά εγκλήματα και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, για την απαγόρευση αδικαιολόγητων εξώσεων και το νομοσχέδιο που αφορά τη θέσπιση ενός νέου εποπτικού οργάνου για το ποδόσφαιρο, με πιο αυστηρά κριτήρια για την καταλληλότητα ιδιοκτητών και διευθυντών ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Ως στόχοι της κυβέρνησης του Ρίσι Σούνακ, όπως ανέγνωσε ο βασιλιάς Κάρολος, επισημάνθηκαν η μείωση του πληθωρισμού και η καταπολέμηση της ακρίβειας, η οικονομική ανάπτυξη, η μείωση του δημοσίου χρέους, η ενεργειακή ασφάλεια, η επίτευξη της μηδενικής εκπομπής ρύπων έως το 2050, η καλύτερη σιδηροδρομική και οδική διασύνδεση περιοχών της βόρειας Αγγλίας, η μείωση της μεγάλης λίστας αναμονής ασθενών στο σύστημα δημόσιας υγείας NHS, ο έλεγχος των συνόρων, η παροχή βοήθειας στη Γάζα και η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της Ουκρανίας, όπως και η ασφαλής ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

