Χάος έχει προκαλέσει σήμερα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις στη Γαλλία η χθεσινή μαζική επίθεση – δολιοφθορά σύμφωνα με γαλλικές πηγές – στο δίκτυο των τρένων υψηλής ταχύτητας TGV, ένα 24ωρο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Οι χθεσινοβραδινοί εμπρησμοί στις γραμμές των TGV Atlantique, Nord και Est που συνδέουν το Παρίσι με το δυτικό, το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της χώρας, είχαν ως αποτέλεσμα από το πρωί να έχει δημιουργηθεί ένα απίστευτο κομφούζιο σε κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Στην Gare du Nord, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού, και σταθμό Μονπαρνάς (Montparnasse) από το πρωί επικρατεί χάος, με χιλιάδες ταξιδιώτες να έχουν «εγκλωβιστεί».

Μόνο σήμερα εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν 250.000 επιβάτες – ανάμεσά τους πολλοί που θα ταξίδευαν αργότερα στο Παρίσι για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ταξιδιώτες περιμένουν σήμερα υπομονετικά στον σιδηροδρομικό σταθμό Saint-Jean, στο Μπορντό της Γαλλίας, μήπως ταξιδέψουν

Τα περισσότερα σημερινά δρομολόγια από και προς Παρίσι έχουν ακυρωθεί ενώ «η κατάσταση αυτή αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον όλο το Σαββατοκύριακο, όσο γίνονται επισκευές» σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF.

Εκατοντάδες ταξιδιώτες περιμένουν υπομονετικά στον σιδηροδρομικό σταθμό Saint-Jean, στο Μπορντό της Γαλλίας

Εκτός από τους επισκέπτες των Ολυμπιακών Αγώνων, η επίθεση αυτή επηρεάζει και μεγάλο αριθμό Γάλλων παραθεριστών, καθώς πολλοί επιστρέφουν από άδειες του Ιουλίου και πολλοί φεύγουν για τις άδειες του Αυγούστου.

Συνολικά, για το επόμενο τριήμερο, 800.000 επιβάτες που είχαν κλείσει εισιτήριο, θα βρεθούν στον αέρα, υπομένοντας μια τεράστια ταλαιπωρία.

Επίσης, χιλιάδες επισκέπτες από άλλες χώρες της Ευρώπης προβλέπεται να χάσουν το ταξίδι τους στο Παρίσι ή άλλους γαλλικούς προορισμούς καθώς τα τρένα Eurostar που συνδέουν το Παρίσι με το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες έχουν επίσης επηρεαστεί, με καθυστερήσεις ή ακόμα και ματαιώσεις δρομολογίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, για σήμερα ακυρώνονται ένα στα 4 δρομολόγια για Παρίσι ενώ τα υπόλοιπα θα κατευθύνονται μέσω της κλασσικής γραμμής, με αποτέλεσμα το ταξίδι να διαρκεί 11μιση ώρα παραπάνω.

Συναγερμός στις γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών και έρευνα από την εισαγγελία του Παρισιού

Η εισαγγελία του Παρισιού άνοιξε έρευνα για «σκόπιμη ζημιά» και βλάβη σε «θεμελιώδη εθνικά συμφέροντα».

Πηγή προσκείμενη στην έρευνα αναφέρθηκε σε «δολιοφθορά», ενώ πηγή των σωμάτων ασφαλείας δήλωσε ότι έχουν κινητοποιηθεί στο σύνολό τους οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Το να ενεργείς ενάντια στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι να ενεργείς εναντίον της Γαλλίας»

Καταγγέλλοντας μια «σκανδαλώδη εγκληματική ενέργεια», ο υπουργός Μεταφορών Πατρίς Βεργκριέτ καταδίκασε σθεναρά τις επιθέσεις που θα υπονομεύσουν «την αναχώρηση για διακοπές πολλών Γάλλων».

«Είναι απολύτως φρικτό», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Αμελί Ουντεα-Καστέρα στο BFM TV. «Είναι οι Αγώνες των αθλητών, που τους ονειρεύονται χρόνια και αγωνίζονται για το Άγιο Δισκοπότηρο, για να ανέβουν στο βάθρο, και αυτό πάνε να τους το σαμποτάρουνε».

«Το να ενεργείς ενάντια στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι να ενεργείς εναντίον της Γαλλίας, είναι να ενεργείς ενάντια στο δικό σου στρατόπεδο, στη χώρα σου. Δεν είναι οι Αγώνες μιας κυβέρνησης, είναι οι Αγώνες ενός έθνους» τόνισε.



