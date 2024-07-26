Λογαριασμός
Τι θα δούμε απόψε στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι – Υπερθέαμα, με μεγάλα ονόματα επί σκηνής 

Για πρώτη φορά η τελετή θα είναι υπαίθρια, με μία μεγάλη παρέλαση κατά μήκος έξι χιλιομέτρων στον Σηκουάνα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες 

Παρίσι2024: Τι θα δούμε σήμερα στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στη γαλλική πρωτεύουσα όπου απόψε το βράδυ, στις 20:30 ώρα Ελλάδας, η γίνει η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Paris2024, η οποία αναμένεται να είναι εντυπωσιακή. 

Για πρώτη φορά η τελετή θα είναι υπαίθρια, με μία μεγάλη παρέλαση κατά μήκος έξι χιλιομέτρων στον Σηκουάνα - από τη γέφυρα Οστερλίτςμέχρι το Τροκαντέρο στους πρόποδες του Πύργου του Άιφελ - και όχι σε κάποιο στάδιο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Μέσα στο ποτάμι έχουν τοποθετηθεί μάλιστα αντίγραφα από διάσημα έργα Τέχνης και πίνακες, που θα προσφέρουν ένα μαγικό υπερθέαμα. 

παρισι2024

Το φαντασμαγορικό σόου «γαλλικής ιστορίας» θα έχει διάρκεια 3:45 ωρών  και θα βασίζεται στα σκηνικά που προσφέρει η «Πόλη του Φωτός», οι γέφυρες του Παρισιού, οι στέγες, τα μουσεία -Ορσέ, Λούβρο - και μνημεία όπως το Παλάτι του Κεραμεικού και η Παναγία των Παρισίων. 

parisi

Ποιοι θα τραγουδήσουν 

Στη φαντασμαγορική εκδήλωση της γαλλικής πρωτεύουσας, η οποία έχει σχεδιαστεί με τη μεγαλύτερη μυστικότητα, αναμένεται να παραστούν πάνω από 100 ηγέτες από όλο τον κόσμο. 

Επισήμως από τους διοργανωτές δεν έχουν ανακοινωθεί οι σταρ που θα τραγουδήσουν, όμως οι διαρροές αφθονούν.

Η Lady Gaga και η Celine Dion αναμένεται να τραγουδήσουν ντουέτο το "La Vie en Rose" της Εντίθ Πιαφ, ενώ έχει διαρρεύσει και το όνομα της  Άγια Νακαμούρα, της πιο πολυακουσμένης γαλλόφωνης τραγουδίστριας στον κόσμο,  αφού το  «Djadja», η τεράστια  επιτυχία του 2018, έφτασε τις 970 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. 

Ο Σερόν, ένας από τους Γάλλους «πάπες» της ντίσκο και της ηλεκτροκίνησης, είναι επίσης ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί πολύ. Η επιτυχία του από τη δεκαετία του 1970 "Supernature", ένα πρώιμο φιλικό προς το περιβάλλον κομμάτι, θα ήταν ιδανικό για μια τελετή που στοχεύει να είναι οικολογικά υπεύθυνη. 

Πολλές διαρροές έχουν υπάρξει και για το όνομα της Dua Lipa (Ντούα Λίπα) της Βρετανίδας ποπ σταρ με  καταγωγή από το Κόσοβο, αλλά και της Katy Perry, που εθεάθη τις τελευταίες ημέρες στην Πόλη του Φωτός. 

Τέλος, η έκπληξη, είναι το γαλλικό metal γκρουπ Gojira θα συνδεόταν με τη γαλλοελβετική τραγουδίστρια της όπερας Μαρίνα Βιότι. 


 

