Παρίσι2024: Τι θα δούμε σήμερα στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στη γαλλική πρωτεύουσα όπου απόψε το βράδυ, στις 20:30 ώρα Ελλάδας, η γίνει η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Paris2024, η οποία αναμένεται να είναι εντυπωσιακή.

Για πρώτη φορά η τελετή θα είναι υπαίθρια, με μία μεγάλη παρέλαση κατά μήκος έξι χιλιομέτρων στον Σηκουάνα - από τη γέφυρα Οστερλίτςμέχρι το Τροκαντέρο στους πρόποδες του Πύργου του Άιφελ - και όχι σε κάποιο στάδιο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Μέσα στο ποτάμι έχουν τοποθετηθεί μάλιστα αντίγραφα από διάσημα έργα Τέχνης και πίνακες, που θα προσφέρουν ένα μαγικό υπερθέαμα.

Το φαντασμαγορικό σόου «γαλλικής ιστορίας» θα έχει διάρκεια 3:45 ωρών και θα βασίζεται στα σκηνικά που προσφέρει η «Πόλη του Φωτός», οι γέφυρες του Παρισιού, οι στέγες, τα μουσεία -Ορσέ, Λούβρο - και μνημεία όπως το Παλάτι του Κεραμεικού και η Παναγία των Παρισίων.

Ποιοι θα τραγουδήσουν

Στη φαντασμαγορική εκδήλωση της γαλλικής πρωτεύουσας, η οποία έχει σχεδιαστεί με τη μεγαλύτερη μυστικότητα, αναμένεται να παραστούν πάνω από 100 ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Επισήμως από τους διοργανωτές δεν έχουν ανακοινωθεί οι σταρ που θα τραγουδήσουν, όμως οι διαρροές αφθονούν.

Η Lady Gaga και η Celine Dion αναμένεται να τραγουδήσουν ντουέτο το "La Vie en Rose" της Εντίθ Πιαφ, ενώ έχει διαρρεύσει και το όνομα της Άγια Νακαμούρα, της πιο πολυακουσμένης γαλλόφωνης τραγουδίστριας στον κόσμο, αφού το «Djadja», η τεράστια επιτυχία του 2018, έφτασε τις 970 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

La folie Céline Dion s’empare de Paris 😍 Scène hors du temps devant le Royal Monceau ! #PARIS2024 pic.twitter.com/lvWCy62PNJ — Paris Match (@ParisMatch) July 25, 2024

Ο Σερόν, ένας από τους Γάλλους «πάπες» της ντίσκο και της ηλεκτροκίνησης, είναι επίσης ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί πολύ. Η επιτυχία του από τη δεκαετία του 1970 "Supernature", ένα πρώιμο φιλικό προς το περιβάλλον κομμάτι, θα ήταν ιδανικό για μια τελετή που στοχεύει να είναι οικολογικά υπεύθυνη.

🇫🇷 ALERTE INFO - À quelques heures de la cérémonie d’ouverture des JO, la #SNCF est victime d’une "attaque massive d'ampleur pour paralyser" son réseau de TGV, avec des incendies volontaires. Le trafic sera "très perturbé" au moins tout le week-end. ⚠️ Il est demandé "à tous les… pic.twitter.com/pMrxUN8Ka4 — Mediavenir (@Mediavenir) July 26, 2024

Πολλές διαρροές έχουν υπάρξει και για το όνομα της Dua Lipa (Ντούα Λίπα) της Βρετανίδας ποπ σταρ με καταγωγή από το Κόσοβο, αλλά και της Katy Perry, που εθεάθη τις τελευταίες ημέρες στην Πόλη του Φωτός.

Τέλος, η έκπληξη, είναι το γαλλικό metal γκρουπ Gojira θα συνδεόταν με τη γαλλοελβετική τραγουδίστρια της όπερας Μαρίνα Βιότι.

Πηγή: skai.gr

