Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Παρασκευή «περήφανος» για τους Ουκρανούς αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού παρά την καταστροφή και την αιματοχυσία που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στη χώρα, που ξεκίνησε πριν από δύο και πλέον χρόνια.

«Είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας, για τους άνδρες και τις γυναίκες οι οποίοι παρά αυτό τον πόλεμο επιθετικότητας κατάφεραν να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να επιδείξουν το πνεύμα όλων των Ουκρανών», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ.

«Έχουν τη δική μας θέληση για να κερδίσουν και τον ουκρανικό χαρακτήρα», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι το Κίεβο βρίσκεται στο πλάι αυτών που «σέβονται τη ζωή, τις ανθρώπινες αξίες και τις αρχές του ολυμπισμού».

Η εισβολή στην Ουκρανία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 487 Ουκρανούς αθλητές, η πλειονότητα των οποίων σκοτώθηκε σε μάχες με τις ένοπλες δυνάμεις στο μέτωπο, δήλωσε χθες μέσω Telegram ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ζελένσκι.

Στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η ουκρανική ολυμπιακή ομάδα περιλαμβάνει 143 αθλητές.

«Είναι η πιο μικρή ομάδα στην ιστορία συμμετοχών της Ουκρανίας σε θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες…Και όλος ο κόσμος καταλαβαίνει για ποιο λόγο. Διότι η Ρωσία σκοτώνει εσκεμμένα Ουκρανούς», δήλωσε ο Ποντολιάκ.

Η εισβολή έχει διαταράξει σοβαρά την προετοιμασία των αθλητών. Ορισμένοι εγκατέλειψαν τη χώρα για να συνεχίσουν να προπονούνται, άλλοι έμειναν παρά τον κίνδυνο ρωσικών χτυπημάτων που πολλές φορές έχουν πλήξει αθλητικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

