Η εταιρεία Eurostar συνιστά στους επιβάτες να μην ταξιδεύουν σήμερα μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες που συνδέουν το Λονδίνο με το Παρίσι έπειτα από τους βανδαλισμούς που υπέστησαν στη διάρκεια της νύχτας τρεις διαδρομές τρένων υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές ματαιώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων, μετέδωσε το BBC.

"Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους, όπου αυτό είναι δυνατό", αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες που συνδέουν το Λονδίνο με το Παρίσι έχουν επηρεαστεί.

Η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF υπέστη στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή "μαζική επίθεση εύρους ικανού να προκαλέσει παράλυση" του δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας TGV, το οποίο "διαταράχθηκε σε μεγάλο βαθμό", ενημέρωσε η ίδια στο AFP, μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

"Εξαιτίας των συντονισμένων κακόβουλων ενεργειών στη Γαλλία, που επηρέασαν τη γραμμή του δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας TGV ανάμεσα στο Παρίσι και στην Λιλ, όλα τα τρένα υψηλής ταχύτητας προερχόμενα από το Παρίσι και κατευθυνόμενα προς αυτό εκτρέπονται σήμερα 26 Ιουλίου μέσω της κλασικής γραμμής. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια του ταξιδιού κατά περίπου μιάμιση ώρα. Πολλά δρομολόγια έχουν ματαιωθεί", αναφέρει η ανακοίνωση της Eurostar.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

