Ισραήλ: Εκνευρισμό προκάλεσαν οι επικρίσεις της Κάμαλα Χάρις

Εκνευρισμό προκάλεσε στο Ισραήλ η στάση της Κάμαλα Χάρις έναντι της πολιτικής της κυβέρνησης Νετανιάχου στη Γάζα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι άσκησαν σφοδρή κριτική στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, με αφορμή τη δήλωσή της ότι έχει έρθει η ώρα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα δεδομένων των δεινών που έχει προκαλέσει στον πληθυσμό της.

Τα σχόλια της Χάρις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη πίεση προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό από διαφορετικές πλευρές του πολιτικού φάσματος για να επιτύχει μια συμφωνία με τη Χαμάς και να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

"Εχει παρατηρηθεί μια αισιόδοξη μετακίνηση στις συνομιλίες για τη διασφάλιση μιας συμφωνίας και όπως μόλις είπα στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ήρθε η ώρα για μια συμφωνία", είπε η Χάρις.

Ο Νετανιάχου ζήτησε προχθές, Τετάρτη, περισσότερη στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ λέγοντας ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκατασταθεί η ειρήνη στη Γάζα και να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Ισραηλινός αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, εξέφρασε την ελπίδα τα σχόλια της Χάρις να μην ερμηνευτούν από τη Χαμάς ως κάτι που υποδηλώνει ένα χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ "και ως εκ τούτου απομακρύνει το ενδεχόμενο συμφωνίας".

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών για τις εκλογές του Νοεμβρίου, έχουν αμφότεροι ζητήσει τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου, που ακολούθησε την επίθεση στο Ισραήλ από μαχητές της Χαμάς τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ αργότερα σήμερα.

Τόσο ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς όσο και ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ηγέτες δύο σκληροπυρηνικών θρησκευτικών εθνικιστικών κομμάτων η στήριξη από τα οποία είναι ζωτική για τον ακροδεξιό κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου, καταδίκασαν τα σχόλια της Χάρις.

"Κυρία υποψήφια, δεν θα υπάρξει τερματισμός των εχθροπραξιών", έγραψε στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης X ο Μπεν-Γκβιρ.

Η Χάρις υιοθέτησε αυστηρότερο ύφος στα σχόλιά της σε σχέση με τον Μπάιντεν, ο οποίος επίσης άσκησε πιέσεις στον Νετανιάχου να ολοκληρώσει μια συμφωνία με την Χαμάς που θα έδινε τέλος στον πόλεμο και θα οδηγούσε στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Η Χάρις υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του, αλλά τα σχόλιά της υπονοούσαν ότι έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή της με την κυβέρνηση του Νετανιάχου.

"Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να μη μας αγγίζουν τα δεινά και δεν θα σωπάσω", είπε.

Πηγή: skai.gr

