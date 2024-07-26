Ολυμπιακοί Αγώνες: «Μαζική επίθεση» στα γαλλικά τρένα υψηλής ταχύτητας

Η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF υπέστη στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή «μαζική επίθεση εύρους ικανού να προκαλέσει παράλυση» του δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας TGV, το οποίο «διαταράχθηκε σε μεγάλο βαθμό», μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

«Πολλές ταυτόχρονες κακόβουλες ενέργειες» έπληξαν τις γραμμές των TGV Atlantique, Nord και Est που συνδέουν το Παρίσι με το δυτικό, το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Εγιναν εμπρησμοί για να προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις των γραμμών υψηλής ταχύτητας», διευκρίνισε η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων σε ανακοίνωσή της.Κατά συνέπεια, η κυκλοφορία τρένων υψηλής ταχύτητας σε αυτούς τους τρεις άξονες έχει «διαταραχθεί πολύ».

«Εκτρέπουμε ορισμένα τρένα σε κλασικές γραμμές, αλλά θα χρειαστεί να ακυρώσουμε μεγάλο αριθμό δρομολογίων», πρόσθεσε η SNCF σε ανακοίνωσή της.

Ομάδες του SNCF Réseau βρίσκονται ήδη στο σημείο για να κάνουν αποτίμηση και να αρχίσουν τις επισκευές, αλλά «η κατάσταση αυτή αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον όλο το σαββατοκύριακο, όσο γίνονται επισκευές» σύμφωνα με γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων

Ωστόσο η γραμμή των TGV Sud-Est "δεν επλήγη", διευκρίνισε η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Στην Gare du Nord, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού, από το πρωί επικρατεί χάος, με χιλιάδες ταξιδιώτες να έχουν «εγλωβιστεί».

Σύσταση για ακύρωση των ταξιδιών - Απογοήτευση για χιλιάδες επιβάτες που θα μετέβαιναν στο Παρίσι - Προβλήματα και στα Eurostar

Η επίθεση αυτή σημειώνεται μόνον μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 του Παρισιού, καθώς πολλοί ταξιδιώτες σχεδίαζαν να μετακινηθούν προς τη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ σε μετακινήσεις βρίσκεται επίσης μεγάλος αριθμός παραθεριστών.

«Όλοι οι πελάτες θα ενημερωθούν με SMS για την κυκλοφορία των τρένων τους», διευκρίνισε η εταιρεία στο AFP. Η SNCF συνιστά σε «όλους τους ταξιδιώτες να αναβάλουν το ταξίδι τους και να μην πάνε στον σταθμό», διευκρινίζοντας στην ανακοίνωσή της ότι για όλα τα εισιτήρια υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής και επιστροφής χρημάτων.

Εν τω μεταξύ, η επίθεση στα γαλλικά τρένα φαίνεται ότι θα επηρεάσει τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Η Εurostar συμβουλεύει τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν

Η εταιρεία Eurostar συνιστά στους επιβάτες να μην ταξιδεύουν σήμερα μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες που συνδέουν το Λονδίνο με το Παρίσι έπειτα από τους βανδαλισμούς που υπέστησαν στη διάρκεια της νύχτας τρεις διαδρομές τρένων υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές ματαιώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων, μετέδωσε το BBC.

"Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους, όπου αυτό είναι δυνατό", αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες που συνδέουν το Λονδίνο με το Παρίσι έχουν επηρεαστεί.

