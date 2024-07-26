Ένας από τους ισχυρότερους βαρόνους ναρκωτικών στον κόσμο, ο Ismael Zambada García, γνωστός ως ''El Mayo'', ηγέτης του καρτέλ Σιναλόα του Μεξικού, συνελήφθη χθες τη νύχτα στο Ελ Πάσο του Τέξας, σε ειδική επιχείρηση του FBI.

Ο Zambada, 76 ετών, ίδρυσε το καρτέλ με τον Joaquin "El Chapo" Guzman, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ.

Ειδικοί πράκτορες που είχαν εισχωρήσει στο καρτέλ εξαπάτησαν τον 76χρονο και κατάφεραν να τον πείσουν να πετάξει στις ΗΠΑ με ψευδή προσχήματα.

Ο Ismael "El Mayo" Zambada, ο ηγέτης του καρτέλ Sinaloa του Μεξικού, και ο Joaquín Guzmán López, γιό του El Chapo, που συνελήφθησαν από τις αρχές των ΗΠΑ στο Τέξας

Μαζί του ήταν και ο 38χρονος Joaquin Guzman Lopez γιος του διάσημου "El Chapo", του άλλου συνιδρυτή ενός από τα πιο βίαια και ισχυρά κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο.

«Ο Ismael Zambada García, γνωστός επίσης ως ''El Mayo'', συνιδρυτής του καρτέλ, και ο Joaquin Guzman Lopez, γιος του άλλου συνιδρυτή του, συνελήφθησαν (...) στο Ελ Πάσο, στο Τέξας», ανέφερε ο Μέρικ Γκάρλαντ, υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στην Ουάσιγκτον.

Ο Joaquin Guzman Lopez είναι ένας από τους λεγόμενους «τσαπίτος», τους γιους του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών Joaquín Guzmán Loera Χοακίν, γνωστός ως «Ελ Τσάπο», που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε αμερικανική φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες από τις διωκτικές αρχές των ΗΠΑ για τον ρόλο τους στις δραστηριότητες της συμμορίας, ιδίως για την παραγωγή και διακίνηση φαιντανύλης, ενός εξαιρετικά θανατηφόρου οπιοειδούς.

Η χρήση φαιντανύλης, σύμφωνα με τις αρχές, είναι η κυριότερη αιτία θανάτου των Αμερικανών στο ηλικιακό φάσμα 18-45 ετών.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) είχε προσφέρει αμοιβή έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων (12 εκατομμύρια λίρες) για τη σύλληψη του ''El Mayo''.

"Δωροδόκησε όλη την κυβέρνηση του Μεξικού"

Κατά τη διάρκεια της δίκης του "El Chapo" το 2019, οι δικηγόροι του κατηγόρησαν τον ''El Mayo'' ότι δωροδόκησε «ολόκληρη» την κυβέρνηση του Μεξικού με αντάλλαγμα να ζει «ανοιχτά» χωρίς φόβο δίωξης.

«Στην πραγματικότητα [ο ''El Mayo''] δεν έλεγχε τίποτα», είπε στους ενόρκους ο δικηγόρος του ''El Mayo'', Jeffrey Lichtman. «Ο Mayo Zambada το έκανε», ισχυρίστηκε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο ''El Mayo'' είναι επίσης ιδιοκτήτης πολλών νόμιμων επιχειρήσεων στο Μεξικό, συμπεριλαμβανομένης μιας «μεγάλης εταιρείας γάλακτος, μιας γραμμής λεωφορείων και ενός ξενοδοχείου», καθώς και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα με τις κατηγορίες φαιντανύλης, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες στις ΗΠΑ, όπως διακίνηση ναρκωτικών, δολοφονίες, απαγωγές, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και οργανωμένο έγκλημα.

Τον Μάιο, ο ανιψιός του ''El Mayo'' - ο Eliseo Imperial Castro, ο οποίος ήταν γνωστός ως "Cheyo Antrax" - σκοτώθηκε σε ενέδρα στο Μεξικό.

Ο ''El Mayo'' είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών στον κόσμο και σίγουρα ο πιο ισχυρός στην Αμερική.

Είχε αποφύγει τις Αρχές για δεκαετίες, και ως εκ τούτου, η σύλληψή του προκάλεσε σοκ στο Μεξικό.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Alejandro Mayorkas είπε ότι το καρτέλ Sinaloa «είναι πρωτοπόρο στην παραγωγή φαιντανύλης και τη διακινεί εδώ και χρόνια στη χώρα μας, σκοτώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς και καταστρέφοντας αμέτρητες κοινότητες».

Ο διευθυντής του FBI, Chris Wray, είπε ότι οι συλλήψεις αποτελούν «παράδειγμα της δέσμευσης του FBI και των εταίρων μας για την εξάρθρωση βίαιων διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων όπως το Καρτέλ Σιναλόα».

Καθώς προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες, η σύλληψη του ''El Mayo'' αναμφίβολα θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ως μία από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις της Αμερικανικής Υπηρεσίςα Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) εδώ και χρόνια.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1908

Ο ''El Mayo'' συνίδρυσε το καρτέλ Sinaloa στον απόηχο της κατάρρευσης του καρτέλ της Guadalajara στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Ενώ ο "El Chapo" ήταν το δημόσιο πρόσωπο της οργάνωσης και ο πιο διαβόητος από τους δύο άνδρες, πολλοί πίστευαν ότι ήταν στην πραγματικότητα ο El Mayo αυτός που ήταν ο πραγματικός ηγέτης του.

Όχι μόνο αδίστακτος, ήταν επίσης καινοτόμος, δημιουργώντας και διατηρώντας «συνδέσμους» με κολομβιανά καρτέλ που πλημμύρισαν τις ΗΠΑ με κοκαΐνη, ηρωίνη και πιο πρόσφατα, φαιντανύλη.

Η ηγεσία του στην «εγκληματική αυτοκρατορία» άντεξε εν μέσω επαναλαμβανόμενων επιθέσεων κατά των ναρκωτικών από διαδοχικές κυβερνήσεις και συνεχών προσπαθειών από τους εχθρούς του σε άλλες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών να τον ρίξουν.

Στον βίαιο, επικίνδυνο και ύπουλο υπόκοσμο λειτουργούσε ως ακαταμάχητος βασιλιάς για πολλά χρόνια.

Ωστόσο, αυτό φαίνεται ότι σταμάτησε με τη χθεσινή σύλληψή του στο Ελ Πάσο του Τέξας – μια πόλη που καταστρέφεται από την εισροή του συνθετικού οπιοειδούς, της φαιντανύλης, μεγάλο μέρος του οποίου εισήχθη λαθραία από την οργάνωσή του.

Το καρτέλ Sinaloa

Το καρτέλ Sinaloa, που πήρε το όνομά του από το μεξικανικό κράτος όπου δημιουργήθηκε η συμμορία στα τέλη της δεκαετίας του 1980, είναι μια από τις πιο ισχυρές εγκληματικές ομάδες στον κόσμο, με έσοδα δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, διακινώντας ναρκωτικά στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.

Το διαβόητο αφεντικό των καρτέλ Joaquin Guzman, γνωστότερο ως "El Chapo", συνελήφθη στη Γουατεμάλα το 1993 με κατηγορίες για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά και εκδόθηκε στο Μεξικό. Αλλά δραπέτευσε από τη μεξικανική φυλακή το 2001 -φέρεται να δωροδοκούσε δεσμοφύλακες για να τον βγάλουν λαθραία μέσω ενός φορτηγού πλυντηρίων. Συνελήφθη ξανά το 2014, αλλά κατάφερε και πάλι να δραπετεύσει, αυτή τη φορά μέσα από τούνελ.

Ο "El Chapo" συνελήφθη για τρίτη φορά το 2016 και στη συνέχεια εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε μια μεγάλη δίκη, καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν το 2018 σε ισόβια κάθειρξη συν 30 χρόνια, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο "El Chapo" κρίθηκε ένοχος για 10 ομοσπονδιακές ποινικές κατηγορίες, οι οποίες περιελάμβαναν συμμετοχή σε συνεχιζόμενη εγκληματική επιχείρηση, συνωμοσία για ξέπλυμα προϊόντων από ναρκωτικά, διεθνή διανομή κοκαΐνης, ηρωίνης και μαριχουάνας και χρήση πυροβόλων όπλων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δικηγόροι του "El Chapo" υποστήριξαν ότι ο ''El Mayo'' ήταν ο πραγματικός βασιλιάς του καρτέλ που δωροδόκησε τη μεξικανική κυβέρνηση για να παγιδεύσει τον "El Chapo" και να παραμείνει ελεύθερος να διευθύνει την εγκληματική οργάνωση.

Ο ''El Mayo'' κατηγορήθηκε τον Φεβρουάριο από τις ΗΠΑ για συνωμοσία για την παρασκευή και τη διανομή φαιντανύλης, ενός εξαιρετικά ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς σε μια επιδημία υπερβολικής δόσης.

Η φαιντανύλη «ήταν σε μεγάλο βαθμό ανήκουστη όταν ο [''El Mayo''] ίδρυσε το καρτέλ Sinaloa πριν από περισσότερες από 3 δεκαετίες και σήμερα είναι υπεύθυνη για αμέτρητη ζημιά», δήλωσε ο Breon Peace, εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, στο κατηγορητήριο.

Από το 1989, ο ''El Mayo'' εισήγαγε και διένεμε «τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών», δημιουργώντας κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι απασχολούσε ανθρώπους για να αποκτήσει «διαδρομές μεταφοράς και αποθήκες» για να εισάγει και να αποθηκεύει ναρκωτικά, μαζί με δολοφόνους για να πραγματοποιεί απαγωγές και δολοφονίες στο Μεξικό «για αντίποινα εναντίον αντιπάλων που απειλούσαν το καρτέλ».

Ο γιος του ''El Mayo'', Vicente Zambada Niebla, παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στη δίκη του "El Chapo" το 2018 ότι έδωσε εντολές για δολοφονίες και απαγωγές και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια το 2019 από ομοσπονδιακό δικαστή στο Σικάγο.

Άρχισε να συνεργάζεται με την αμερικανική κυβέρνηση το 2011, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε μια κατάθεση του Μαΐου 2019.

Ο νεότερος Zambada γνώριζε τον "El Chapo" από τότε που ήταν 15 ετών, κατέθεσε στη δίκη του "El Chapo" το 2018. Ο νεότερος Zambada αναφερόταν συχνά στον "El Chapo" ως ''φίλο΄'', κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του και είπε ότι ο βαρόνος των ναρκωτικών ήταν νονός του μικρότερου γιου του.

