Γαλλία: Τρεις νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία σε πόλη βόρεια του Παρισιού

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο σε μια πολυκατοικία στο Σταν (βόρεια του Παρισιού) και οκτώ ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

A fire broke out at 2:00 am (0100 GMT)Saturday in a building in in Stains, an immigrant-majority town about 15 kilometres (nine miles) from Paris, killing three people and injuring eight, including a child who is in a critical condition, officials said.https://t.co/h3VvpHilWX pic.twitter.com/opCIuUXEUm November 25, 2023

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2 τα ξημερώματα στο ισόγειο του τριώροφου κτιρίου, που βρίσκεται κοντά στο δημαρχείο της πόλης των 39.000 κατοίκων, περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια του Παρισιού.

Η φωτιά κατασβέστηκε κατά τις πρωινές ώρες. Ο δήμαρχος της πόλης είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα νεκρά θύματα ήταν μια 65χρονη ένοικος, που ζούσε στον τρίτο όροφο, η αδερφή της και μια οικογενειακή φίλη.

Από τους οκτώ τραυματίες, οι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους και ένα εξάχρονο αγόρι, ανέφερε ο δήμαρχος, κάνοντας λόγο για «φοβερή τραγωδία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

