Με κατηγορίες όπως «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «πώληση αλλοιωμένων ή τοξικών τροφίμων» θα παραπεμφθεί σε δίκη ο ιδιοκτήτης του chin Tchin Wine μπαρ στο Μπορντό της Γαλλίας, όπου τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού έφαγαν σαρδέλες σε κονσέρβα, η οποία είχε επιμολυνθεί με την τοξίνη της αλλαντίασης, μια Ελληνίδα έχασε τη ζωή της και άλλα δεκαπέντε άτομα αρρώστησαν.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα 20 Minutes η εισαγγελία του Μπορντό είχε «αμέσως» ξεκινήσει έρευνα με βασικές κατηγορίες «την ανθρωποκτονία από αμέλεια, τους τραυματισμούς από αμέλεια λόγω σκόπιμης μη συμμόρφωσης σε υποχρέωση προσοχής που επιβάλλεται από νόμο ή κανονισμό, την έκθεση σε κίνδυνο της ζωής άλλων, την μη παροχή βοήθειας σε άτομο που κινδυνεύει και την πώληση αλλοιωμένων ή τοξικών τροφίμων» κ.α.

Οι αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων και οι τεχνικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν "καθώς και οι πολλαπλές και σχολαστικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Μπορντό" επέτρεψαν "να επισημανθούν διάφορες παραβιάσεις των κανόνων υγιεινής από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, ιδίως όσον αφορά την παρασκευή κονσερβοποιημένων προϊόντων βιοτεχνίας που πωλούνται σε πελάτες», δήλωσε η εισαγγελία του Μπορντό.

Οι «κατηγορίες σε βάρος του υπεύθυνου του καταστήματος» οδήγησαν στην κράτησή του την περασμένη Τρίτη, ενώ οι ποινές που επιβάλλονται κυμαίνονται από δύο έως πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο από 45.000 έως 600.000 ευρώ.

