ΗΠΑ: Για πρώτη φορά διώξεις εις βάρος τεσσάρων Ρώσων στρατιωτικών για εγκλήματα πολέμου

Η αμερικανική δικαιοσύνη απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τεσσάρων στρατιωτικών, που συνδέονται με τη Ρωσία, για εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν κατά ενός Αμερικανού υπηκόου κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές δικαστικές αρχές, σημειώνοντας ότι αυτές είναι οι πρώτες διώξεις που ασκούνται με βάση την αμερικανική νομοθεσία για Εγκλήματα Πολέμου του 1996.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε τις πρώτες διώξεις βάσει του αμερικανικού Νόμου για Εγκλήματα Πολέμου εναντίον τεσσάρων μελών στρατιωτικών δυνάμεων που συνδέονται με τη Ρωσία για αποτρόπαια εγκλήματα κατά ενός Αμερικανού υπηκόου», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ σε συνέντευξη Τύπου.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων συνωμοσία για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και απάνθρωπης μεταχείρισης, έγιναν τον Απρίλιο του 2022 στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο εννέα σελίδων.

«Όπως ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας των φρικαιολοτήτων της βάναυσης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έτσι και το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Γκάρλαντ.

«Αυτός είναι ο λόγος που το υπουργείο Δικαιοσύνης υπεβάλλε τις πρώτες κατηγορίες βάσει του νόμου περί εγκλημάτων πολέμου των ΗΠΑ εναντίον τεσσάρων στρατιωτικών που συνδέονται με τη Ρωσία για ειδεχθή εγκλήματα κατά ενός Αμερικανού πολίτη», είπε ο Γκάρλαντ.

Το κατηγορητήριο ταυτοποιεί τους τέσσερις άνδρες ως τους: Σουρέν Σεϊρανόβιτς Μκρτσιάν και Ντμίτρι Μπούντνικ, και δύο άλλους που δίνονται μόνο τα πρώτα τους ονόματα: Βαλέρι και Ναζάρ. Ο Αμερικανός υπήκοος δεν κατονομάστηκε.

Οι άνδρες αυτοί φέρεται να ανέκριναν, να ξυλοκόπησαν και να βασάνισαν τον Αμερικανό, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Φέρεται επίσης να απείλησαν να τον σκοτώσουν και διεξήγαγαν εικονική εκτέλεση, σύμφωαν με το αμερικανικό υπουργείο.

«Αυτές οι κατηγορίες αντικατοπτρίζουν ότι οι εικαζόμενες ενέργειες των κατηγορουμένων δεν είναι μόνο σοβαρές παραβιάσεις της Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με την Προστασία Αμάχων εν Καιρώ Πολέμου, αλλά και παραβιάσεις της νομοθεσίας των ΗΠΑ», δήλωσε η Αμερικανίδα εισαγγελέας Τζέσικα Άμπερ από την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπου κατατέθηκε το κατηγορητήριο.

