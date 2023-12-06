Πρωτοπόρος της αμερικανικής τηλεόρασης και βασιλιάς των κωμικών σειρών, ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και πολυγραφότατος παραγωγός Νόρμαν Λιρ απεβίωσε σε ηλικία 101 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Ο δημιουργός, οι κωμωδίες του οποίου έφεραν την επανάσταση στη μικρή οθόνη τη δεκαετία του 1970 και 1980, δεν σταμάτησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του να αφηγείται «την αληθινή ζωή των Αμερικανών, όχι το ιδανικό ενός περιοδικού», υπογραμμίζουν οι συγγενείς του.

Γνωστός στις ΗΠΑ για επιτυχημένες κωμωδίες που υπέγραψε όπως "The Jeffersons" και "All in the Family", ο Νόρμαν Λιρ θεωρήθηκε πρωτοπόρος της αμερικανικής τηλεόρασης, αγγίζοντας ευαίσθητα θέματα μέσω του γέλιου.

Οι τηλεοπτικές σειρές του ασχολήθηκαν με τον ρατσισμό, τη σεξουαλικότητα, τις ανισότητες ή ακόμα και τις πολιτικές διαφορές, προσφέροντας σε εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά μια ρεαλιστικότερη εικόνα της οικογενειακής ζωής.

«Στην αρχή, βρέθηκε λόγω των ιδεών του μπροστά σε κλειστές πόρτες και σε έλλειψη κατανόησης. Όμως, παρέμεινε προσηλωμένος στην πεποίθηση ότι η «τρέλα της ανθρώπινης κατάστασης» θα κάνει φανταστική τηλεόραση και τελικά τον άκουσαν», επισημαίνει η οικογένειά του σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο Νόρμαν Λιρ υπήρξε επίσης ο πρώτος παραγωγός που παρουσίασε τακτικά στην αμερικανική τηλεόραση μια αφροαμερικανική οικογένεια, τους Έβανς, πρωταγωνιστές της σειράς "Good Times", η οποία προβλήθηκε από το 1974 στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Τιμήθηκε, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, με έξι βραβεία Emmy.

Η ιστορία «της τηλεόρασης μπορεί να χωριστεί σε δύο εποχές, BN (ΠΝ) και AN (ΜΝ): Before Norman (πριν από τον Νόρμαν) και After Norman (μετά τον Νόρμαν)» είχε δηλώσει το 2016 ο Αμερικανός σεναριογράφος και παραγωγός Φιλ Ρόζενταλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.