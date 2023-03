Ο Μακρόν αντιμέτωπος με προτάσεις μομφής και νέες κινητοποιήσεις - Οργή για τη συνταγματική «βόμβα» που ενεργοποίησε

Αποδυναμωμένοι από την επιβολή χωρίς ψηφοφορία στην γαλλική Εθνοσυνέλευση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο Εμανουέλ Μακρόν και η πρωθυπουργός του Ελιζαμπέτ Μπορν θα βρεθούν σήμερα Παρασκευή αντιμέτωποι με την κατάθεση προτάσεων μομφής από την αντιπολίτευση και με την οργή του δρόμου που απειλεί να μεγαλώσει.

Η συνταγματική «βόμβα»

Η προσφυγή χθες στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος για την υιοθέτηση χωρίς ψηφοφορία της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος θεωρείται ήττα για τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πόνταρε το πολιτικό του κύρος σε αυτήν την μεταρρύθμιση κλειδί της δεύτερης θητείας του. Μετά την χθεσινή έκρηξη, η αντιπολίτευση θα προσπαθήσει να βυθίσει σε βαθιά πολιτική κρίση την γαλλική κυβέρνηση.

Μέχρι και τρεις προτάσεις μομφής μπορεί να κατατεθούν σήμερα, πριν από την λήξη της προθεσμίας μετά το μεσημέρι: μία από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, μία από τον συνασπισμό της αριστεράς Nupes και μία από το μικρό κεντρώο κόμμα Liot. Αυτή η τελευταία μπορεί να προκαλέσει και τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κυβέρνηση συγκεντρώνοντας διακομματική υποστήριξη.

«Αποφασίσαμε να αποσύρουμε την δική μας πρόταση μομφής υπέρ της πρότασης του Liot», δήλωσε Ζαν-Λυκ Μελανσόν του Nupes, ενώ ο Εθνικός Συναγερμός έχει προειδοποιήσει ότι θα ψηφίσει υπέρ όλων των προτάσεων μομφής.

