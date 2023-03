Άγνωστη, μεταδοτική και θανατηφόρα ασθένεια εμφανίστηκε στην Τανζανία

Μία μυστηριώδης, μεταδοτική ασθένεια, έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους στην Τανζανία ενώ η χώρα ζήτησε από ιατρικούς εμπειρογνώμονες να ερευνήσουν την υπόθεση.

Η ασθένεια εντοπίστηκε σε «επτά ανθρώπους με συμπτώματα, όπως πυρετός, έμετος, αιμορραγίες και νεφρική ανεπάρκεια», αναφέρει το υπουργείο Υγείας της χώρας σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

The Chief Medical Officer in Tanzania announces reports of a possibly contagious disease in Kagera region. Symptoms include fever, vomiting, bleeding from various body openings & kidney failure.



She reports 7 cases including 5 deaths & 2 admissions. https://t.co/9ND8gOVmb6