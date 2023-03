Μόσχα: O Σοϊγκού παρασημοφόρησε τους πιλότους των μαχητικών Su-27 επειδή κατέρριψαν το αμερικανικό drone

Ο ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού παρασημοφόρησε τους πιλότους δύο μαχητικών αεροπλάνων Su-27 οι οποίοι αναχαίτισαν ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στον εναέριο χώρο γύρω από τη ρωσική στρατιωτική εκστρατεία στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο του.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη την Τρίτη στη Μαύρη Θάλασσα αφού αναχαιτίσθηκε από ρωσικά αεριωθούμενα. Είναι η πρώτη απευθείας συμπλοκή ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται γνωστή αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, πριν από ένα χρόνο.

Στην ανακοίνωσή του για την παρασημοφόρηση, το υπουργείο επανέλαβε τη ρωσική εκδοχή για τα γεγονότα -η οποία αμφισβητείται από την Ουάσινγκτον-, σύμφωνα με την οποία τα ρωσικά αεροπλάνα δεν ήρθαν σε «φυσική επαφή» με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

«Ως αποτέλεσμα των απότομων ελιγμών, γύρω στις 9:30 π.μ. (ώρα Μόσχας) το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα MQ-9 άρχισε να ίπταται ανεξέλεγκτα και να χάνει ύψος και προσέκρουσε στην υδάτινη επιφάνεια», ανέφερε το υπουργείο.

BREAKING: DoD releases footage of a Russian Su-27 colliding into a U.S. MQ-9 over the Black Sea Tuesday.



You can see the Russian aircraft dump fuel on the MQ-9, then bump into it. The video is lost; a few seconds later the feed returns and you can see the propeller is damaged. pic.twitter.com/jzF7NZ1em5