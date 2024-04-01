DW: Μεγαλώνει η οργή κατά του Νετανιάχου στο Ισραήλ

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με αμείωτη ένταση. Χθες και πάλι χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ ζητώντας νέες εκλογές. Η πλειονότητα του κόσμου δεν πιστεύει πλέον ότι το θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων μπορεί να λυθεί στρατιωτικά και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ζητούν εκλογές. «Ο Νετανιάχου όλο λέει πως θα επιλύσει το πρόβλημα των ομήρων, αλλά δεν κάνει τίποτα» επισημαίνει ένας διαδηλωτής.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη διαδήλωση εναντίον του Νετανιάχου από τότε που η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς απήγαγε τους Ισραηλινούς ομήρους. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ επέκρινε έντονα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό λέγοντας πως καταστρέφει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις ΗΠΑ και αφήνει τους ομήρους της Χαμάς στην τύχη τους. «Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «τα πάντα για την πολιτική, τίποτα για τη χώρα».

Αμετακίνητος ο Νετανιάχου

Από την άλλη πλευρά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει το αίτημα για εκλογές θεωρώντας πως η χώρα του βρίσκεται μια στιγμή πριν από τη νίκη και κάτι τέτοιο θα παρέλυε τη χώρα ακόμα και για οκτώ μήνες. Ακόμη, σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις θα εισβάλουν στη Ράφα και θα εξοντώσουν «όλα τα τάγματα της Χαμάς για έναν και μόνο λόγο: χωρίς αυτή την κίνηση δεν υπάρχει νίκη. Η καταστροφή της Χαμάς είναι βασικός στόχος αυτού του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των ομήρων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι διαδηλωτές πάντως φαίνονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους. Οι αντίπαλοι της κυβέρνησης έχουν στήσει έναν καταυλισμό διαμαρτυρίας με περίπου εκατό σκηνές ο οποίος, σύμφωνα με τους διαδηλωτές, πρόκειται να μεγαλώσει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. Στον αυτοσχέδιο καταυλισμό συμμετέχουν διάφορες ισραηλινές ομάδες, μεταξύ των οποίων και τμήματα του κινήματος διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν τις μαζικές διαδηλώσεις κατά των δικαστικών μεταρρυθμίσεων πέρυσι.

Αδιέξοδες οι συνομιλίες των δύο πλευρών

Τέλος, να αναφέρουμε πως οι συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο ενώ μια ισραηλινή αντιπροσωπεία μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο για νέες συνομιλίες. Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός απέσυρε βαριά τεθωρακισμένα από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα. Σύμφωνα με γιατρούς του νοσοκομείου που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ζημιές είναι τεράστιες ενώ οι σοροί είκοσι ανθρώπων βρίσκονται στον προαύλιο χώρο. Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση στις 18 Μαρτίου εναντίον του νοσοκομείου εικάζοντας πως εκεί βρίσκεται το κρησφύγετο δεκάδων τρομοκρατών της Χαμάς.

Μαρία Ρηγούτσου

