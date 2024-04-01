«Εχθρικοί στόχοι» αναχαιτίστηκαν κοντά στη Δαμασκό

Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «εχθρικούς στόχους» στα περίχωρα της Δαμασκού, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο της Συρίας.

Λίγο νωρίτερα, το SANA έκανε λόγο για μια «έκρηξη» που ακούστηκε κοντά στη Δαμασκό.

Σύμφωνα με τον ιρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο SNN, το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο το προξενείο του Ιράν και την κατοικία του Ιρανού πρεσβευτή στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

