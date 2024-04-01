Την αυστηρή προειδοποίηση στους δημοσιογράφους των προεδρικών αποστολών να σταματήσουν να κλέβουν πράγματα ως σουβενίρ από το Air Force One εξέδωσε η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Το email που εστάλη στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα ανέφερε ρητά ότι η λήψη αντικειμένων από το αεροπλάνο απαγορεύεται και ότι αυτή η συμπεριφορά δεν τιμά την ομάδα του Τύπου που συνοδεύει τον πρόεδρο στα ταξίδια του.

Η σύσταση έγινε μετά από απογραφή που έγινε στο Air Force One μετά την επίσκεψη του προέδρου Μπάιντεν στη δυτική ακτή των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, όπου διαπιστώθηκε ότι από το αεροπλάνο έλειπαν αρκετά αντικείμενα όπως επώνυμες μαξιλαροθήκες, ποτήρια και πιάτα με χρυσή μπορντούρα.

Στους δημοσιογράφους που συμμετέχουν στις προεδρικές αποστολές δίνονται μερικές φορές μικρές συσκευασίες σοκολάτας M&Ms διακοσμημένες με την προεδρική σφραγίδα ως αναμνηστικό.

Αλλά η λήψη αντικειμένων με το λογότυπο του Air Force One - συμπεριλαμβανομένων μαχαιροπίρουνων και πετσετών - είναι συνηθισμένο φαινόμενο εδώ και χρόνια.

Μάλιστα, ο Μίσα Κομαντόφσκι, ανταποκριτής του Λευκού Οίκου από τη Φωνή της Αμερικής, παρουσίασε στο BBC την συλλογή αντικειμένων που έχει από τα ταξίδια του με το προεδρικό αεροπλάνο. Ανάμεσά τους έμα ένα χάρτινο ποτήρι με το λογότυπο του Air Force One που «απλώς ξέχασε να πετάξει» και ένα κουτί από τα προεδρικά M&Ms με την υπογραφή του Μπαράκ Ομπάμα.

«Δεν έφερα κανέναν σε δύσκολη θέση ούτε διέπραξα κάποιο αδίκημα για να φτιάξω αυτή τη συλλογή», δήλωσε στο BBC News.

Πηγή: skai.gr

