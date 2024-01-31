Αγγλία: Από σήμερα φαρμακοποιοί παρέχουν διάγνωση και φάρμακα για επτά κοινές παθήσεις

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την άδεια να παρέχουν διάγνωση και αντιβιοτικά φάρμακα για επτά κοινές παθήσεις έχουν από σήμερα οι φαρμακοποιοί στην Αγγλία, δίχως οι ασθενείς να χρειάζεται να επισκεφθούν τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης του συστήματος υγείας NHS ή να έχουν συνταγή από αυτούς, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Πρόκειται για περιπτώσεις ιγμορίτιδας, πονόλαιμου, πόνου στο αυτί, μολυσμένων τσιμπημάτων από έντομα, κηρίου (βακτηριδιακής μόλυνσης του δέρματος), έρπητα ζωστήρα και μη περίπλοκης ουρολοίμωξης για γυναίκες κάτω των 65 ετών.

Το πρόγραμμα ονομάζεται Pharmacy First και σύμφωνα με το NHS Αγγλίας περιλαμβάνει περισσότερα από εννέα στα δέκα αγγλικά φαρμακεία, συνολικά 10,265.

Η κίνηση υπολογίζεται ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία διάγνωσης και θεραπείας, απελευθερώνοντας παράλληλα έως και 10 εκατομμύρια ραντεβού για τους συνοικιακούς γενικούς γιατρούς που παρέχουν την πρωτοβάθμια περίθαλψη στο NHS.

