Ποτέ οι Γάλλοι δεν είχαν συναντήσει μια τόσο απερίφραστα άγρια επίθεση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο κόμμα της Μαρίν Λεπέν, Εθνικό Συναγερμό, που επέμεινε να ονομάζει Εθνικό Μέτωπο για να θυμίζει τις ρίζες του.

Για τον Μακρόν, το κόμμα της είναι το κόμμα του ψέματος και της συλλογικής εξαθλίωσης, που υπόσχεται αυξήσεις και συντάξεις στην ηλικία των εξήντα των, κλέβοντας έτσι το πρόγραμμα της ακροαριστεράς, χωρίς να ξέρει ωστόσο που θα βρει τα χρήματα, μεταλλάσσεται κατά το δοκούν και υποστηρίζει κρυφά την έξοδο από την Ευρώπη. «Προσοχή, περνάμε σε επικίνδυνη ζώνη, μην αφεθούμε στο να συνηθίσουμε μια κατάσταση θα πρέπει να δράσουμε», είπε ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε και στους κινδύνους για τη διεθνή σταθερότητα: «Στην πραγματικότητα έχουμε ένα κόσμο που έχει αποδιοργανωθεί, υπερισχύει μια σινο-αμερικανική ένταση που μπορεί να μας συνεπάρει, γι’ αυτό και θέλω μια πιο δυνατή Ευρώπη» εξήγησε, προσθέτοντας: «Μας χρειάζεται μια ισχυρή και κυρίαρχη Ευρώπη που πιστεύει ότι έχει ένα σύμμαχο την Αμερική χωρίς να εξαρτάται από αυτή. Να είμαστε ο 3ος πόλος σταθερότητας που οι μελλοντικές εντάσεις δεν θα μας αποσταθεροποιήσουν».

Τον στρατιωτικό όρο «επανεξοπλισμό» χρησιμοποιεί πλέον ο ίδιος για τις μελλοντικές δράσεις του: Επανεξοπλισμό του πολίτη, ηθικό, δημογραφικό, μέχρι και στο σχολείο - όπου αυτός θα επιτευχθεί με την εισαγωγή μαθημάτων Θεάτρου, Ιστορίας της Τέχνης και ακόμα με την σχολική στολή από το 2026, με την Μαρίν Λεπέν να φωνάζει εν προκειμένω ότι ο Μακρόν είναι αυτός που... της κλέβει το πρόγραμμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.