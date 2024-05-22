Μήνυμα ισχύος προς πάσα κατεύθυνση φαίνεται να στέλνει η Γαλλία. Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σήμερα Τετάρτη στην πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση αναβαθμισμένου πυραύλου αέρος-εδάφους ASMPA-R μεσαίου βεληνεκούς, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πυρηνική γόμωση, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί.
Ο πύραυλος ASMPA-R νέας γενιάς εκτοξεύτηκε από μαχητικό αεροσκάφος Rafale των στρατηγικών δυνάμεων της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια άσκησης που διεξήχθη στη γαλλική επικράτεια και περιελάμβανε προσομοίωση επιδρομής με πυρηνικά όπλα.
Η φωτογραφία που ανήρτησε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας έχει υποστεί επεξεργασία για να μη φαίνεται ο πύραυλος με την πυρηνική γόμωση.
Opération Durandal : un Rafale des Forces aériennes stratégiques vient de réaliser avec succès le premier tir d’essai en vol d’un missile nucléaire supersonique ASMPA rénové, sans charge embarquée.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 22, 2024
Cette opération, prévue de longue date, concrétise l’ambition prévue en loi de… pic.twitter.com/DvEX3h62PV
Η Γαλλία σχεδιάζει να δαπανήσει τα επόμενα χρόνια περίπου το 13% του αμυντικού προϋπολογισμού της για να ενισχύσει την ικανότητα πυρηνικής αποτροπής, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης πυραύλων αέρος-εδάφους έως το 2035.
Μαχητικά αεροσκάφη Rafale διαθέτει και η Ελλάδα. Πρόκειται ένα δικινητήριο, δελταπτέρυγο μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων, γαλλικής κατασκευής, που καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρησιακών αποστολών. Εντάχθηκε στο οπλοστάσιο της ΠΑ το 2021, και η Αθήνα προμηθεύτηκε 24 αεροσκάφη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.