Μήνυμα ισχύος από τη Γαλλία: Πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση πυρηνικού πυραύλου νέας γενιάς από μαχητικό Rafale

Η φωτογραφία που ανήρτησε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας έχει υποστεί επεξεργασία για να μη φαίνεται ο πύραυλος με την πυρηνική γόμωση

Rafale

Μήνυμα ισχύος προς πάσα κατεύθυνση φαίνεται να στέλνει η Γαλλία. Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σήμερα Τετάρτη στην πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση αναβαθμισμένου πυραύλου αέρος-εδάφους ASMPA-R μεσαίου βεληνεκούς, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πυρηνική γόμωση, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο πύραυλος ASMPA-R νέας γενιάς εκτοξεύτηκε από μαχητικό αεροσκάφος Rafale των στρατηγικών δυνάμεων της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια άσκησης που διεξήχθη στη γαλλική επικράτεια και περιελάμβανε προσομοίωση επιδρομής με πυρηνικά όπλα.

Η φωτογραφία που ανήρτησε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας έχει υποστεί επεξεργασία για να μη φαίνεται ο πύραυλος με την πυρηνική γόμωση. 

Η Γαλλία σχεδιάζει να δαπανήσει τα επόμενα χρόνια περίπου το 13% του αμυντικού προϋπολογισμού της για να ενισχύσει την ικανότητα πυρηνικής αποτροπής, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης πυραύλων αέρος-εδάφους έως το 2035.

Μαχητικά αεροσκάφη Rafale διαθέτει και η Ελλάδα. Πρόκειται ένα δικινητήριο, δελταπτέρυγο μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων, γαλλικής κατασκευής, που καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρησιακών αποστολών. Εντάχθηκε στο οπλοστάσιο της ΠΑ το 2021, και η Αθήνα προμηθεύτηκε 24 αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

