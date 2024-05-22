Μήνυμα ισχύος προς πάσα κατεύθυνση φαίνεται να στέλνει η Γαλλία. Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σήμερα Τετάρτη στην πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση αναβαθμισμένου πυραύλου αέρος-εδάφους ASMPA-R μεσαίου βεληνεκούς, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πυρηνική γόμωση, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο πύραυλος ASMPA-R νέας γενιάς εκτοξεύτηκε από μαχητικό αεροσκάφος Rafale των στρατηγικών δυνάμεων της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια άσκησης που διεξήχθη στη γαλλική επικράτεια και περιελάμβανε προσομοίωση επιδρομής με πυρηνικά όπλα.

Η φωτογραφία που ανήρτησε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας έχει υποστεί επεξεργασία για να μη φαίνεται ο πύραυλος με την πυρηνική γόμωση.

Opération Durandal : un Rafale des Forces aériennes stratégiques vient de réaliser avec succès le premier tir d’essai en vol d’un missile nucléaire supersonique ASMPA rénové, sans charge embarquée.



Cette opération, prévue de longue date, concrétise l’ambition prévue en loi de… pic.twitter.com/DvEX3h62PV — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 22, 2024

Η Γαλλία σχεδιάζει να δαπανήσει τα επόμενα χρόνια περίπου το 13% του αμυντικού προϋπολογισμού της για να ενισχύσει την ικανότητα πυρηνικής αποτροπής, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης πυραύλων αέρος-εδάφους έως το 2035.

Μαχητικά αεροσκάφη Rafale διαθέτει και η Ελλάδα. Πρόκειται ένα δικινητήριο, δελταπτέρυγο μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων, γαλλικής κατασκευής, που καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρησιακών αποστολών. Εντάχθηκε στο οπλοστάσιο της ΠΑ το 2021, και η Αθήνα προμηθεύτηκε 24 αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

