Αν αναπτυχθούν δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία, όπως προτείνουν ορισμένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί, θα ξεσπάσει ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος, ισχυρίστηκε την Τετάρτη ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σίγιαρτο, «φωτογραφίζοντας» μεταξύ άλλων τον Εμανουέλ Μακρόν.



«Κάποιοι Ευρωπαίοι πολιτικοί θέλουν να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, ενώ άλλοι Ευρωπαίοι πολιτικοί φαντασιώνονται τη χρήση πυρηνικών όπλων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα σημαίνει παγκόσμιο πόλεμο, και όσοι βρίσκονται κοντά στην ένοπλη σύγκρουση θα πρέπει να πληρώσουν γι' αυτό» δήλωσε ο Σιγιάρτο, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Αμάν μετά από συνομιλίες με τον Ιορδανό συνάδελφό του.

Πηγή: skai.gr

Σημείωσε ότι οι Ούγγροι «έχουν ήδη κουραστεί από αυτές τις επικίνδυνες δηλώσεις» που συνεχίζουν να εκφράζονται για την ουκρανική σύγκρουση.ακόμη και ολόκληρο τον κόσμο στον πόλεμο. Έχουμε κουραστεί από τη συζήτηση για ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων και χρήση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία», δήλωσε ο κορυφαίος Ούγγρος διπλωμάτης, του Βίκτορ Όρμπαν σύμφωνα με το TASS.Στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε την ελπίδα ότι στις εκλογές «για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6-9 Ιουνίου οι ψηφοφόροι θΗ ουγγρική κυβέρνηση ουσιαστικά δηλώνει ότι το ζήτημα του πολέμου και της ειρήνης θα επιλυθεί σε αυτές τις εκλογές, και ζητά να στηριχθούν πολιτικά κόμματα που αντιτίθενται στη συνέχιση της ένοπλης σύγκρουσης στην Ουκρανία σχολιάζει το ρωσικό πρακτορείο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.