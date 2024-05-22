Οι αστυνομικοί που ερευνούν τη βεβήλωση του Μνημείου του Ολοκαυτώματος στο Παρίσι το οποίο γέμισε με "κόκκινα χέρια" σχεδιασμένα με σπρέι, αναζητούν τα ίχνη τριών υπόπτων που διέφυγαν στο εξωτερικό, εν μέσω υποψιών για ξένη χειραγώγηση.

Τη νύχτα της 13ης προς 14η Μαΐου, 35 γκράφιτι που απεικόνιζαν κόκκινα χέρια γέμισαν τον Τοίχο των Δικαίων, στο εξωτερικό μέρος του Μνημείου, όπου είναι τοποθετημένες πλάκες με τα ονόματα των 3.900 ανδρών και γυναικών που συνέβαλαν στη διάσωση Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

⚡️French authorities are reportedly investigating the potential role of Russian security services in graffiti that was painted on the Holocaust memorial in Paris, the France Info media outlet said on May 21, citing sources in law enforcement.https://t.co/BnYfmTiIsf — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 22, 2024

Έρευνα έχει αρχίσει να διενεργείται για εσκεμμένη ζημιά σε καταχωρημένο περιουσιακό στοιχείο και λόγω του ότι ανήκει σε μια χώρα, μια εθνότητα, φυλή ή θρησκεία.

Οι κάμερες ασφαλείας επέτρεψαν στην αστυνομία να εντοπίσει τρεις υπόπτους και να "παρακολουθήσει τη διαδρομή που ακολούθησαν" έως ένα ξενοδοχείο στο ανατολικό Παρίσι, "στη συνέχεια την αναχώρησή τους για τον σταθμό των λεωφορείων" και "την αναχώρησή τους για το Βέλγιο", ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της εφημερίδας Le Canard enchainé.

Η γαλλική αστυνομία ερευνά εάν αυτά τα "κόκκινα χέρια" στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος μπορεί να έχουν σχέση με τη Ρωσία.

Η επίθεση την περασμένη εβδομάδα ήταν μια απόπειρα αποσταθεροποίησης από τη Ρωσία, μετέδωσαν σήμερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα αστυνομικές πηγές.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο dpa, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι κάμερες ασφαλείας στο Μνημείο και η ανάλυση στοιχείων από κινητά τηλέφωνα επέτρεψαν στους ερευνητές να ταυτοποιήσουν δύο Βούλγαρους ως ύποπτους για τη διάπραξη των ενεργειών αυτών. Οι άνδρες αυτοί έφυγαν από τη Γαλλία για τις Βρυξέλλες με λεωφορείο το επόμενο πρωί.

Άλλο γκράφιτι σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες μπορεί επίσης να έχει σχέση με τη Ρωσία, δήλωσε η αστυνομία.

Στα τέλη Μαρτίου, η φράση "Προσοχή, το μπαλκόνι μπορεί να καταρρεύσει" είχε γραφτεί με σπρέι σε αρκετά κτίρια, προκαλώντας φόβο ότι τα μπαλκόνια του Παρισιού που θα χρησιμοποιηθούν για να παρακολουθήσουν αρκετοί άνθρωποι την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στις όχθες του Σηκουάνα μπορεί να καταρρεύσουν.

Η Γαλλία κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από τον μαζικό σχεδιασμό με σπρέι Αστεριών του Δαβίδ σε παρισινά κτίρια τον Νοέμβριο. Φωτογραφίες από το περιστατικό αυτό φέρεται να διανεμήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω ενός ρωσικού δικτύου προπαγάνδας.

Τα γαλλικό μέσο ενημέρωσης Le Canard enchaîné έγραψε επίσης για διακοπές στη δορυφορική προήγηση (GPS) στο αεροδρόμιο του Παρισιού Σαρλ ντε Γκολ. Τα περιστατικά αυτά που δεν είχαν ανακοινωθεί δημόσια, πιστεύεται ότι ήταν παρόμοια με τις ρωσικές επιθέσεις δολιοφθοράς στη Βαλτική θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

