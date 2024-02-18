Γαλλία: Πρώην επικεφαλής του Frontex υποψήφιος της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές

Ο πρώην επικεφαλής του FRONTEX —του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής— ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι εντάχθηκε στο ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου και θα φιγουράσει στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου του.

Ο Εθνικός Συναγερμός (RN) διαθέτει «συμπαγές σχέδιο και τη δυνατότητα να το εφαρμόσει. Είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε την πλημμύρα μεταναστών, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωκράτες δεν θεωρούν πρόβλημα, αλλά μάλλον σχέδιο: μπορώ να το καταθέσω», δηλώνει ο Φαμπρίς Λεζερί σε συνέντευξή του στη Journal du Dimanche που κυκλοφόρησε το βράδυ χθες Σάββατο.

Ο 55χρονος γάλλος δημόσιος λειτουργός διετέλεσε από το 2015 ως το 2022 επικεφαλής του FRONTEX, προτού παραιτηθεί εν μέσω πειθαρχικής έρευνας.

Η θητεία του στον οργανισμό σημαδεύτηκε από σωρεία καταγγελιών μη κυβερνητικών οργανώσεων: ο FRONTEX, τόνιζαν μεταξύ άλλων, ανεχόταν παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών κι έμοιαζε να έχει αποφασίσει να επιβληθεί ως εγγυητής της αδιαπερατότητας των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων.

«Σκοπός μου είναι να θέσω την εμπειρία μου (...) στην υπηρεσία των Γάλλων. Αφού διηύθυνα τον FRONTEX για σχεδόν επτά χρόνια κι εργάστηκα για το κράτος κάπου τριάντα χρόνια, ειδικά στα πεδία της ασφάλειας και της διαχείρισης της μετανάστευσης, η απόφαση αυτή είναι λογικά συνεπής», συνεχίζει.

«Οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου προσφέρουν μοναδική ευκαιρία να ξαναβάλουμε τη Γαλλία και την Ευρώπη στον σωστό δρόμο», διατείνεται.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρώτος στη λίστα και πρόεδρος του RN της Μαρίν Λεπέν, είναι μπροστά από κάθε άλλο υποψήφιο στις ευρωεκλογές, προσελκύει περί το 30% των προθέσεων ψήφου, με πάνω από δέκα μονάδες διαφορά από τους υποψήφιους της παράταξης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η ένταξη του κ. Λεζερί αποτελεί ένδειξη της πρόθεσης του κόμματος της άκρας δεξιάς να μεγεθύνει τη δεξαμενή ειδικών και τεχνοκρατών στις τάξεις του, ώστε να αποκτήσει αξιοπιστία, καθώς φιλοδοξεί να ασκήσει την εξουσία μια μέρα.

Οι δημοσκοπήσεις θέλουν την επικεφαλής του Μαρίν Λεπέν να προηγείται ενόψει του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών του 2027.

Ο κ. Λεζερί παραιτήθηκε τον Απρίλιο του 2022 από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του FRONTEX έπειτα από την έναρξη πειθαρχικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Ο πρώην επικεφαλής του οργανισμού συνοριοφυλακής, κατά το περιεχόμενο εμπιστευτικής έκθεσης του OLAF που είχε περιέλθει σε γνώση ΜΜΕ, «δεν τηρούσε τις διαδικασίες», είχε επιδείξει «απιστία έναντι της ΕΕ» και «διαχειριζόταν με κακό τρόπο το προσωπικό» του.

«Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες αυτές, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε το διοικητικό συμβούλιο του FRONTEX βρήκαν πειστικές αποδείξεις που να τις υποστηρίζουν», αντέτεινε ο Φαμπρίς Λεζερί στη JDD.

«Στην πραγματικότητα, επειδή ήθελα να ελεγχθεί η μετανάστευση, δεχόμουν πιέσεις κι αισθανόμουν γενική εγκατάλειψη. Η γαλλική κυβέρνηση με πίεζε να παραιτηθώ. Η Γερμανία δεν είχε πρόθεση να με υποστηρίξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμφανώς εχθρική απέναντι στο πρόσωπό μου, ευχόταν την αποχώρησή μου», υποστήριξε.

Ο FRONTEX, με έδρα τη Βαρσοβία, από τους πιο πολιτικά εκτεθειμένους οργανισμούς της ΕΕ, ενισχύεται συνεχώς για την αντιμετώπιση των μεγάλων μεταναστευτικών ροών τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.