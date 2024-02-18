Νετανιάχου: "Οχι" στις εκκλήσεις για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε σήμερα το ενδεχόμενο της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, καθώς χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ σε μια αντικυβερνητική διαμαρτυρία.

Η δημοτικότητα Νετανιάχου πέφτει κατακόρυφα σε δημοσκοπήσεις μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα για μεγάλο μέρος του 2023 έχουν σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ωστόσο, διαδηλωτές βγήκαν ξανά στους δρόμους του Τελ Αβίβ σήμερα το βράδυ ζητώντας νέες εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2026.

Το πλήθος ήταν πολύ μικρότερο από τις μαζικές διαδηλώσεις του περασμένου έτους, που αριθμούσαν χιλιάδες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Θα ήθελα να πω στην κυβέρνηση ότι είχατε την ευκαιρία σας, καταστρέψατε ό,τι μπορείτε να καταστρέψετε. Τώρα είναι η ώρα να τα διορθώσει όλα ο λαός όλα, όλα τα άσχημα πράγματα που κάνατε» είπε ένας διαδηλωτής, με το κεφάλι του τυλιγμένο με ισραηλινή σημαία.

Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις εκκλήσεις εντός του κυβερνώντος κόμματός του Λικούντ για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών ακριβώς όταν τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι εκλογές και η ενασχόληση με εκλογές, αφού άμεσα θα μας διχάσουν», είπε. «Χρειαζόμαστε ενότητα αυτή τη στιγμή», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

