Δεκάδες νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Σχεδόν 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε βομβαρδισμούς της αεροπορίας και του πυροβολικού του Ισραήλ σε διάφορους τομείς της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε το βράδυ το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Σπίτια βομβαρδίστηκαν από μαχητικά αεροσκάφη, ανάμεσά τους πολυκατοικία στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά) και αγροικία στην οποία είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στα όρια της Ράφας (νότια), με τρεις και επτά άμαχους αντίστοιχα να χάνουν τη ζωή τους.

Αναφέρθηκαν επίσης βομβαρδισμοί του πυροβολικού στην Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας.

Πηγές προσκείμενες στο υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφεραν πως κατά τα ως τώρα στοιχεία συνολικά τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες του WAFA.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού περιορίστηκε να πει πως οι πληροφορίες αυτές ερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

