Βρυξέλλες: Συμπεράσματα της Συνόδου για τη Διεύρυνση

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, μετά τη σχετική σύσταση που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δέκα ημέρες (12 Μαρτίου 2024). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει το διαπραγματευτικό πλαίσιο με την προοπτική της υιοθέτησής του από το Συμβούλιο όταν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εκπληρώσει όλα τα σχετικά βήματα που έχουν καθοριστεί στις συστάσεις της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι την παραμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επιφυλακτικές σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήταν η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία. Αντίθετα, η Ελλάδα μαζί άλλες έξι χώρες (Ιταλία, Αυστρία, Κροατία, Τσεχία, Σλοβακία και Σλοβενία), με τις οποίες στη συνέχεια συντάχθηκε και η Γερμανία, ζήτησαν την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, υποστηρίζοντας ότι είχε εφαρμόσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις τους τελευταίους μήνες. Οι επτά χώρες τόνισαν ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, γιατί σε αντίθετη περίπτωση ο ρόλος της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια θα αποδυναμωθεί και ένα αρνητικό μήνυμα θα σταλεί στην περιοχή συνολικά.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και τη Μολδαβία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του χαιρετίζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε από τις δύο χώρες στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην πορεία τους προς την ΕΕ. Σε συνέχεια της υποβολής του σχεδίου πλαισίων διαπραγμάτευσης για την Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να τα εγκρίνει γρήγορα και να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες.

Όσον αφορά τη Γεωργία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι λαμβάνει υπόψη του τις προσπάθειες που καταβάλει η χώρα και την ενθαρρύνει να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας που εκκρεμούν.

