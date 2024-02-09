Ισπανία: Πάνω από 300 δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν λόγω απεργίας στην Renfe

Πάνω από 300 δρομολόγια τρένων, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο αμαξοστοιχιών μεγάλων αποστάσεων, ακυρώθηκαν σήμερα στην Ισπανία λόγω απεργίας στους κόλπους της εθνικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe και της επιχείρησης που διαχειρίζεται το ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το συνδικάτο «Εργατικές Επιτροπές» (CCOO) που προκήρυξε την απεργία αυτή που προβλέπεται να διαρκέσει 24 ώρες, 310 δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν συνολικά, εκ των οποίων 89 δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας.

Σύμφωνα με την Renfe, οι ακυρώσεις δρομολογίων δεν αφορούν καμία από τις διεθνείς σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Μεταφορών, θα παρέχονται ελάχιστες υπηρεσίες 65% στα δρομολόγια τρένων μέσων αποστάσεων και 75% στον προαστιακό τις ώρες αιχμής, διευκρινίζει ο δημόσιος όμιλος σε ανακοίνωσή του.

Οι απεργοί ζητούν να αυξηθούν οι μισθοί των νέων προσληφθέντων στην Renfe και να εφαρμοστεί το 35ωρο για την εβδομαδιαία εργασία για τους μισθωτούς της Adif, της επιχείρησης που διαχειρίζεται το ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

