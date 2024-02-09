Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Βελιγράδι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το οποίο ζητείται η διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στις εκλογές της 17ης Δεκεμβρίου.

Σε ψήφισμα του ΕΚ που εγκρίθηκε χθες, Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου, με 461 ψήφους υπέρ, 53 κατά και 43 αποχές, αναφέρεται ότι οι εκλογές στη Σερβία «χαρακτηρίστηκαν από πολυάριθμες διαδικαστικές ελλείψεις» και προτείνεται η σύσταση διεθνούς επιτροπής ειδικού σκοπού (ad hoc), η οποία θα εξετάσει όλες τις καταγγελίες. Το ΕΚ ζητάει επίσης την αναστολή χρηματοδότησης της Σερβίας από την ΕΕ, εάν το Βελιγράδι δεν συνεργαστεί ή «εάν τα πορίσματα της έρευνας δείξουν ότι οι σερβικές αρχές συμμετείχαν άμεσα σε εκλογική νοθεία».

Η πρωθυπουργός 'Ανα Μπρνάμπιτς σε συνέντευξή της στην σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS), παρομοίασε το αίτημα του ΕΚ με το τελεσίγραφο που έστειλε στην Σερβία το 1914 η Αυστροουγγαρία απαιτώντας να διεξαγάγει η ίδια έρευνα για την εμπλοκή της Σερβίας στην δολοφονία του διαδόχου Φερδινάνδου στο Σαράγεβο. Η αρνητική απάντηση του Βελιγραδίου αποτέλεσε αφορμή για να κηρύξει πόλεμο στην Σερβία η Αυστροουγγαρία και να ξεκινήσει ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, υπενθύμισε η 'Ανα Μπρνάμπιτς.

«Χάσαμε τότε τον μισό ανδρικό πληθυσμό, γιατί υπερασπιστήκαμε την κυριαρχία μας. Εγώ δεν έχω σκοπό να ζητήσω την έγκριση αυτού του ψηφίσματος (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Θα ήθελα να δω κάποιον να έρχεται και να μου ζητάει κάτι τέτοιο. Εάν από εμένα, ως Πρωθυπουργό, έστω και με τεχνική εντολή, κάποιος ζητήσει να επιτρέψω διεθνή έρευνα στη χώρα μου, πιστέψτε με, θα παραιτηθώ εκείνη τη στιγμή» , δήλωσε στην RTS η 'Ανα Μπρνάμπιτς. Επισήμανε δε ότι το ψήφισμα δεν έχει καμία δεσμευτική αξία και, όπως είπε χαρακτηριστικά, «τέτοια ψηφίσματα έρχονται και παρέρχονται».

Η πρωθυπουργός της Σερβίας εξαπέλυσε κατηγορίες κατά της αντιπολίτευσης υποστηρίζοντας ότι, με το αίτημα της να ζητήσει από το ΕΚ διεθνή έρευνα για την εκλογική διαδικασία, υπονομεύει την κυριαρχία της χώρας. Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ από χθες στιγματίζουν ως «προδότες» τους ηγέτες της αντιπολίτευσης ενώ στους δρόμους του Βελιγραδίου εμφανίστηκαν αφίσες με φωτογραφίες των ηγετών της αντιπολίτευσης και την φράση «Οι Κουίσλινγκ της Σερβίας».

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το ψήφισμα του ΕΚ χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντικό «για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της ελεύθερης βούλησης του σερβικού λαού». Η ηγέτης του συνασπισμού «Η Σερβία ενάντια στην βία» Μαρινίκα Τέπιτς επισημαίνει ότι «το ψήφισμα δεν στρέφεται κατά της Σερβίας και του σερβικού λαού. Αντίθετα, υπερασπίζεται την ελευθερία των πολιτών στη Σερβία και τον αγώνα για ισχυρούς θεσμούς που δεν θα υπηρετούν ένα κόμμα ή έναν άνθρωπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

