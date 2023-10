Ο πανικός για τους κοριούς στη Γαλλία εξελίσσεται σε ψύχωση - «Είναι χειρότεροι και από τα... βαμπίρ» Κόσμος 12:54, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Κοριοί! Τι ψύχωση!»... από την Libération μέχρι την Parisien-Aujourd'hui-en-France, τα παράσιτα καταλαμβάνουν πλέον τους πρώτους τίτλους των γαλλικών εφημερίδων